Центр корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» при поддержке медиа «Инк» запускает первое масштабное исследование рынка продуктового управления в России и СНГ. Его цель — помочь предпринимателям понять реальное состояние продуктовой функции, сравнить себя с рынком и выстроить стратегию развития.

Photo by Jason Goodman on Unsplash

Сегодня именно продуктовые команды отвечают не только за запуск сервисов и обновлений, но и за финансовый результат, стратегические инициативы и удержание клиентов — именно это помогает развиваться бизнесу. Однако сам рынок до сих пор остается «территорией белых пятен»: нет единой картины о том, как на практике устроены продуктовые команды, какие навыки востребованы и что мешает компаниям становиться зрелыми.

Эту задачу берется решить новое исследование, организованное «Акселератором ФРИИ» при поддержке медиа для предпринимателей «Инк». Впервые оно объединит взгляды CPO и HR — руководителей продуктовых команд и специалистов по управлению талантами. Такой двойной фокус позволит выявить не только ожидания бизнеса, но и реальные возможности команд.

Особенность исследования — системный подход. Эксперты ФРИИ будут анализировать продуктовую функцию сразу в трех плоскостях: организационной зрелости (роль в стратегии компании, подчиненность), практик и культуры (аналитика, эксперименты, работа с ошибками) и компетенций (карьерные треки, найм, удержание). Это позволит компаниям сопоставить свои процессы с отраслевыми бенчмарками и увидеть разрывы между декларацией и реальностью.

По словам директора Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» Анны Русаковой, рынок продуктового управления в России и СНГ пока не имеет устоявшихся стандартов:

«Методология сравнительно новая, поэтому компании используют разные принципы и фреймворки. Наше исследование позволит бизнесу принимать решения на основе систематизированных данных, а не только отдельных кейсов и экспертных мнений».

К участию приглашаются CPO, Heads of Product, продакт-менеджеры, HR BP и другие специалисты, работающие с продуктовой функцией. В исследовании планируется охватить 100–150 компаний из России и стран СНГ. Участники получат ранний доступ к аналитике и инфографике, шанс попасть на закрытую конференцию Corporate Products Day 2025 и возможность выиграть обучение в Школе продуктового трекинга ФРИИ.

Пройти опрос можно до 10 октября по ссылке.