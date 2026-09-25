Американский стартап Ande автоматизирует с помощью ИИ организацию корпоративных мероприятий — от выбора ресторана или площадки до согласования бюджета и оплаты. Компания привлекла более $52 млн, вышла из закрытого режима разработки и теперь планирует расширять платформу.

Al Elmes, Unsplash

Через Ande компании могут организовывать деловые ужины, командные мероприятия, кейтеринг, посещение спортивных событий и другие корпоративные активности. ИИ-агенты подбирают площадки, проверяют свободные даты, согласовывают расходы, помогают оформить договор и провести оплату, а затем передают данные о затратах в финансовые системы компании.

Корпоративные мероприятия до сих пор во многом организуют вручную. Сотрудникам приходится связываться с ресторанами и площадками, узнавать цены и свободные даты, согласовывать бюджет, а после мероприятия разбираться с оплатой и расходами. Значительная часть информации о стоимости и доступности площадок при этом вообще не публикуется онлайн, поэтому ее приходится уточнять напрямую.

По данным Ande, платформой уже пользуются более 60 компаний, включая Cloudflare, Salesforce, McGraw Hill и Netskope. Совокупно они ежегодно тратят на корпоративные мероприятия более $400 млн, которые проходят через сервис. В Ande утверждают, что клиенты благодаря платформе сокращают такие расходы на 12–15%.

Ande работает не только с корпоративными клиентами, но и с самими площадками. В базе стартапа насчитывается более 93 тыс. заведений и площадок более чем в 90 городах, около 1,6 тыс. из них напрямую сотрудничают с сервисом. Среди партнеров — Nobu, Tao Group Hospitality и Wolfgang Puck. Для ресторанов и других площадок Ande становится дополнительным каналом привлечения корпоративных заказов и их обработки.

По словам основателя и CEO Ande Лохита Сармы, около двух с половиной лет компания оцифровывала данные о площадках и обучала ИИ-модели и агентов работе с типичными задачами при организации корпоративных мероприятий. Агенты Ande используют модели OpenAI и Anthropic, причем для более простых задач система выбирает менее дорогие варианты, рассказал Сарма The Information.

Объявленное финансирование включает посевной раунд и Series A. Среди инвесторов — Lightspeed Venture Partners, Redpoint Ventures, Duration Ventures, Sierra Ventures и Bain Capital Ventures. Оценку компании после сделки Ande не раскрыла.

Ande рассчитывает сделать организацию корпоративных мероприятий таким же привычным цифровым процессом, каким уже стали бронирование деловых поездок и управление другими корпоративными расходами.

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