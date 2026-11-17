ФНС сможет проверять рыночный уровень цен на товары, которые российские компании ввозят из стран ЕАЭС, и корректировать на их основе расчет НДС. Правительственную поправку ко второму чтению бюджетного пакета Госдума рассмотрит 19 ноября.

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Участники рынка предупреждают, что механизм может привести к спорам с налоговой: цена сделки бывает ниже рыночной не только из-за попытки сократить налоговые платежи, но и по коммерческим причинам.

Поправка распространяет налоговый контроль на импорт из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как пояснили «Ъ» в Минфине, налоговики смогут сопоставлять заявленную стоимость товаров с рыночной в ходе проверок и налогового мониторинга. Поскольку сумма НДС зависит от цены поставки, корректировка стоимости позволит увеличить налоговую базу и начисления в бюджет.

Инициатива продолжает настройку контроля за ввозом товаров из ЕАЭС. Летом заработала система подтверждения ожидания товаров, которая позволяет проверять факт уплаты НДС при импорте. Теперь ФНС сможет оценивать и правильность расчета налога. При этом товары из стран союза не проходят повторный таможенный контроль на российской границе: импортеры самостоятельно уплачивают НДС по российской ставке. По мнению главы компании «Оптималог» Георгия Властопуло, отсутствие такого контроля создает возможности для занижения стоимости поставок недобросовестными участниками рынка.

Правительство уже пыталось ввести аналогичный механизм: соответствующий законопроект внесли в Госдуму в марте, но депутаты его не рассмотрели. Он также предусматривал возможность корректировать стоимость импорта до нижней границы рыночного интервала для обеспечения полной уплаты НДС.

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Новые полномочия ФНС изменят подход к оценке импортных сделок: налоговая будет проверять не только договоры, документы на товар и подтверждение оплаты, но и экономическую обоснованность цены, отмечает член правления Ассоциации таможенных юристов Оксана Курочкина. Если стоимость сочтут заниженной, НДС смогут пересчитать исходя из минимального значения рыночного интервала.

Для бизнеса это создает риск дополнительных начислений и судебных споров. Определение рыночной цены может быть субъективным, поэтому импортеры рискуют оспаривать результаты корректировок, предупреждает президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская. Чтобы обосновать стоимость поставки, компаниям придется собирать больше документов и подтверждать условия сделки, что увеличит административную нагрузку.

При этом цена ниже рыночной сама по себе не свидетельствует о нарушении. Поставщики могут предоставлять скидки за крупные партии, распродавать сезонные товары или остатки, учитывать авансовую оплату и сокращенные сроки расчетов. Стоимость также может снижаться, если покупатель берет на себя часть логистических расходов. Такие условия сделки, подчеркивают Курочкина и Шленская, налоговикам придется учитывать при оценке обоснованности цены.

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