Импортеры из стран ЕАЭС столкнулись с повторными обеспечительными платежами из-за запуска системы СПОТ. При смене перевозчика или корректировке данных о грузе компаниям приходится заново оформлять документы и перечислять деньги, а прежний платеж остается замороженным на срок до трех месяцев. ФНС прорабатывает возможность корректировать документы без повторной оплаты.

Unsplash

Система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) заработала в июне 2026 года для контроля импорта из ЕАЭС. С июля импортеры по общему правилу должны заранее перечислять обеспечительный платеж в счет НДС и акцизов, а до прибытия груза — сообщать о поставке налоговой и получать QR-код для проверки на границе. Пока требования действуют для автомобильных перевозок. Для поставок из Белоруссии обязательные платежи отложены до июля 2027 года.

Повторный платеж требуется, если после оформления поставки меняются перевозчик, номер автомобиля или сведения о частичной отгрузке. Импортеру нужно создать новый документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП), хотя деньги по первоначальному документу еще не разблокированы. С проблемой особенно часто сталкивается малый и средний бизнес, рассказал президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер «Лекс Альянс» Артур Леер. Поводом для переоформления также становятся ошибки в расчетах и данных о заявителе.

В ФНС подтвердили, что при смене перевозчика сейчас необходимо оформлять новый ДОПП и вносить обеспечительный платеж. Служба прорабатывает возможность подачи корректировочного документа, который позволит менять сведения о перевозчике без повторного оформления поставки.

Сам налог при этом не увеличивается: НДС рассчитывается по фактически принятым на учет товарам. Однако переплату зачисляют на единый налоговый счет только после камеральной проверки декларации. До ее окончания компания не может использовать деньги для уплаты других налогов или вернуть их на расчетный счет. По оценке Леера, замороженная сумма может составлять 20–22% стоимости партии без учета акцизов.

Читайте также Система СПОТ создала новые риски для поставок товаров из ЕАЭС в Россию

Декларацию по косвенным налогам подают не позднее 20-го числа месяца после принятия товаров на учет, а проверка может занять до трех месяцев. Заявить о возврате переплаты можно в течение трех лет, уточнил Леер. Все это время деньги не участвуют в обороте компании.

По оценке доцента Президентской академии Даниила Гоненко, повторное перечисление 2 млн рублей может привести к срыву одной-двух следующих закупок. Даже временная блокировка нескольких сотен тысяч рублей способна задержать новую поставку и вынудить компанию взять кредит, добавил директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков. Расходы на финансирование, простой транспорта, комиссии и переоформление документов могут увеличить стоимость товаров для покупателей.

Дополнительные задержки возникают при формировании QR-кодов и отображении платежей: по данным участников рынка, деньги появляются в системе с опозданием на один-три часа. Если код не считывается на границе, грузовик могут не пропустить, рассказал независимый экономист Виктор Мангазеев. Такие сбои приходится разбирать через обращения в ФНС.

Участники рынка предлагают доработать СПОТ так, чтобы изменение данных о перевозке не требовало повторного платежа. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов считает, что прежнюю сумму следует автоматически освобождать, не дожидаясь проверки декларации. Пока ФНС не внедрила корректировочный ДОПП, импортерам приходится учитывать риск заморозки средств при планировании закупок.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.