Минфин предложил разрешить гражданам и компаниям участвовать в рассмотрении налоговых жалоб на очных заседаниях или по видеосвязи. Сейчас личное присутствие налогоплательщика допускается только в исключительных случаях. Законопроект также предусматривает коллегиальное рассмотрение сложных споров, привлечение медиаторов и публикацию решений налоговых органов.

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Досудебное обжалование сохранит двухуровневую систему. Сначала налогоплательщик должен будет обратиться в вышестоящий налоговый орган. После этого он сможет направить жалобу в ФНС России или сразу обратиться в суд. Сейчас прохождение второго этапа досудебного обжалования обязательно. Одновременно Минфин предлагает сократить срок подачи жалобы в вышестоящий орган с одного года до трех месяцев.

На заседании заявитель сможет изложить свою позицию, ответить на вопросы и отреагировать на аргументы инспекции. Сложные дела будут рассматривать не менее трех сотрудников налоговой службы. По просьбе налогоплательщика к обсуждению смогут привлечь медиатора — независимого посредника. Кроме того, отдельные требования из одной жалобы можно будет выделять в самостоятельное производство.

По итогам заседаний предлагается составлять письменные протоколы, а решения по жалобам публиковать. Минфин рассчитывает, что открытость процедуры поможет налогоплательщикам лучше понимать практику ФНС, а налоговым органам — единообразно разрешать аналогичные споры. В ведомстве заявили, что для реализации изменений не потребуется создавать новые подразделения или увеличивать штат налоговой службы.

Очное рассмотрение позволит бизнесу не ограничиваться письменной перепиской с инспекцией и оперативно представлять дополнительные аргументы, считает заместитель председателя Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Сергей Елин. Управляющий партнер юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Челноков также ожидает, что досудебная процедура станет полноценным способом разрешения конфликтов, а не формальностью. По его мнению, это поможет снизить нагрузку на суды.

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Однако новые правила могут увеличить нагрузку на налоговые органы, отметил частный юрист Юрий Косолапов. По его словам, проведение заседаний потребует дополнительных ресурсов, поэтому возможность дистанционного участия особенно важна. Сокращение срока подачи жалобы, в свою очередь, может осложнить защиту интересов компаний со сложными спорами, для которых требуется собрать значительный объем документов, предупредил Елин.

Публикация решений ФНС позволит сравнивать практику разных управлений и оценивать перспективы обжалования, считает управляющий партнер Rodionoff Group Иван Родионов. Сейчас налоговая публикует только отдельные решения. При этом, по словам эксперта, открытая база поможет выявлять случаи, когда территориальные управления по схожим обстоятельствам принимают разные решения. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Екатерина Голубцова положительно оценила и возможность привлечения медиаторов: они могут помочь сторонам найти компромисс.

Вместе с тем эксперты не ожидают, что нововведения автоматически приведут к массовой отмене налоговых доначислений. По словам гендиректора Центра налоговой помощи Алексея Мошкина, сейчас обжалование часто сводится к письменной переписке, но более открытая процедура сама по себе не гарантирует пересмотра решений. В целом по стране полностью оспорить требования ФНС после выездных проверок удается менее чем в 5% случаев. В Московской области в 2025 году около 78% налоговых споров завершились в пользу инспекций, а за первые пять месяцев 2026-го этот показатель вырос до 85%.

Изменения могут затронуть и физических лиц. По словам заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александра Абрамова, после перехода к прогрессивной шкале налогообложения увеличились и доначисления налогов с доходов граждан. Новый порядок может помочь им эффективнее отстаивать свою позицию в спорах с ФНС. При этом итоговая результативность реформы будет зависеть от того, насколько содержательными окажутся заседания и насколько активно налоговые органы будут использовать медиацию.

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