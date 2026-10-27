«Опора России» направила в Минфин и Госдуму предложения по корректировке налоговых изменений, запланированных на ближайшие годы. Объединение предпринимателей просит пересмотреть подход к полномочиям налоговой службы, отказаться от резкого повышения штрафов и смягчить условия для малого бизнеса. Среди инициатив — ограничить рост налоговой нагрузки на пассивные доходы, сохранить действующий порог для патентной системы и продлить особый порядок начисления пеней.

Unsplash

Одно из ключевых замечаний касается права ФНС издавать документы, которые могут фактически определять порядок применения налогового законодательства. В обсуждаемом законопроекте предлагается заменить формулировку «нормативные правовые акты» на более широкое понятие «правовые акты». В «Опоре России» опасаются, что это позволит налоговым органам влиять на практику применения закона через разъяснения и методические рекомендации, не проходящие предусмотренные для нормативных документов процедуры согласования и публикации.

Представители юридического сообщества расходятся в оценках того, насколько существенно такая поправка изменит полномочия службы. Минфин, в свою очередь, объяснял инициативу стремлением унифицировать подходы ведомств и отмечал, что она не дает им права самостоятельно менять налоговое законодательство.

Отдельный блок предложений касается маркетплейсов. Бизнес опасается, что платформам могут передать дополнительные функции по контролю за соблюдением продавцами налоговых требований, хотя у площадок нет всей информации о деятельности партнеров. Это, по мнению предпринимателей, способно увеличить расходы платформ и создать для них дополнительные юридические риски. «Опора России» предлагает четко определить обязанности маркетплейсов и критерии их ответственности, оставив выявление нарушений и контрольные мероприятия в ведении уполномоченных органов.

Читайте также Бизнес указал на противоречия в проекте Минэка о налоговых льготах

Предпринимательское объединение также просит пересмотреть запланированное увеличение штрафов за налоговые нарушения. В качестве примера приводится санкция за несвоевременное сообщение о создании обособленного подразделения: она может вырасти с 200 руб. до 121 тыс. руб. В числе других изменений — повышение взысканий за непредставление декларации, нарушение порядка ее подачи и неявку свидетеля. Вместо штрафа за первое незначительное нарушение «Опора России» предлагает применять предупреждение, если проступок не повлек серьезных последствий.

Еще одна претензия связана с налогообложением пассивных доходов. Объединение предлагает сохранить для процентов по банковским вкладам ставки НДФЛ на уровне 13–15%, а налог на дивиденды ограничить ставкой 18%. В качестве альтернативы обсуждается сохранение действующей шкалы: 13% в пределах налоговой базы 2,4 млн руб. и 15% при превышении этого значения. Для выплат из прибыли, накопленной до 1 января 2027 года, предприниматели предлагают предусмотреть переходный период в 2027–2028 годах. Без такой отсрочки компании могут начать досрочно распределять накопленную прибыль, чтобы избежать более высокой налоговой нагрузки.

Читайте также В России хотят увеличить налоговые штрафы для бизнеса, банков и граждан

В части специальных налоговых режимов «Опора России» настаивает на сохранении порога годового дохода в 20 млн руб. для применения патентной системы налогообложения без поэтапного снижения лимита. Сейчас превышение установленного порога может привести к утрате права на патент с начала налогового периода и необходимости пересчитать обязательства по другому режиму. Кроме того, объединение предлагает продлить специальный порядок начисления пеней для субъектов малого и среднего предпринимательства. По этой схеме в первые 30 дней просрочки применяется ставка 1/300 ключевой ставки, с 31-го по 90-й день — 1/150, а затем снова 1/300.

В обращении затронуты и отдельные условия для компаний из конкретных отраслей. В частности, предлагается предусмотреть послабления для ИТ-компаний, которые опоздали со сдачей бухгалтерской отчетности, а также расширить возможности применения инвестиционного налогового вычета для производителей продуктов питания и напитков. Среди вариантов — увеличить федеральный вычет с 3 до 5% и обеспечить доступ к региональным мерам поддержки.

Минфин сообщил, что рассматривает предложения бизнеса. Часть из них может быть учтена при дальнейшей работе над законопроектом. Окончательные решения будут зависеть от итогов обсуждения и поправок ко второму чтению.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.