Спрос на специалистов по информационной безопасности в России продолжает расти, несмотря на общее охлаждение рынка труда в ИТ. По итогам 2025 года количество вакансий в сфере ИБ увеличилось на 26%, тогда как в ИТ-секторе их число сократилось на 18%. Подробности результатов исследования Positive Technologies и SuperJob — в распоряжении «Инка».

Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

В целом по рынку труда в 2025 году число вакансий снизилось на 13% по сравнению с 2024 годом. Однако сегмент кибербезопасности показывает противоположную динамику: по состоянию на март 2026 года спрос на ИБ-специалистов вырос на 24% год к году и сохраняет устойчивый рост.

Аналитики связывают расхождение трендов с изменением стратегии компаний. После периода активного найма бизнес перешел к оптимизации и повышению эффективности, сосредоточившись на модернизации существующих процессов и внедрении перспективных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.

Схожие процессы уже фиксировались и на уровне отрасли в целом. Как ранее писал «Инк», ИТ-компании начали сокращать расходы, оптимизировать команды и отказываться от части проектов на фоне роста налоговой нагрузки, высокой ключевой ставки и дефицита доступного финансирования. Это привело к пересмотру найма и смещению фокуса с масштабирования на эффективность.

На этом фоне компании перераспределяют спрос в пользу более узких и критически важных компетенций. Информационная безопасность становится одной из ключевых точек роста, поскольку цифровизация, рост числа кибератак и ужесточение требований к защите данных формируют устойчивую потребность в профильных специалистах.

Структура вакансий в ИБ при этом остается стабильной: почти половина предложений (48%) приходится на специалистов с опытом от одного до трех лет. В ИТ-сфере, напротив, спрос смещается в сторону более опытных кандидатов — доля вакансий для специалистов с опытом 3–6 лет выросла до 44%.

Чаще всего специалистов по кибербезопасности ищут, что ожидаемо, в ИТ-компаниях и финансовом секторе, а также в государственных организациях, ретейле и B2B-услугах.

Рост спроса сопровождается увеличением зарплатных предложений. В Москве медианная зарплата ИБ-специалиста достигла 230 тыс. руб. (+10% за год), а руководителя направления — 350 тыс. руб. (+6%). Максимальные предложения доходят до 400 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно.

Для бизнеса эта тенденция означает увеличение издержек на защиту данных и инфраструктуры. На фоне дефицита кадров компаниям становится сложнее закрывать такие позиции, что может ускорить переход к аутсорсингу, использованию готовых решений и автоматизации процессов ИБ. Одновременно кибербезопасность из дополнительной функции превращается в обязательный элемент операционной устойчивости бизнеса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.