Российские компании, организующие путешествия, прекратили реализацию путевок в ближневосточные государства еще до того, как Минэкономразвития выпустило официальные рекомендации, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, глава компании «Арт тур» Дмитрий Арутюнов пояснил, что в настоящий момент отправиться в эти страны невозможно физически — авиасообщение поддерживается лишь для вывоза оказавшихся там граждан, и новые пассажиры на борт не принимаются. По его словам, туроператоры сознательно не направляют клиентов в неспокойный регион.

Главная сложность для участников рынка — полная неопределенность относительно сроков действия ограничений. Арутюнов отметил, что ситуация может измениться в ближайшие недели, и тогда туристы смогут отправиться на отдых к майским праздникам, на которые уже продано значительное количество путевок.

Однако прогнозировать развитие событий никто не берется. Авиакомпании стран региона аннулируют рейсы примерно на десять дней вперед, но и они не понимают, как станет развиваться обстановка дальше.

Власти поддержали отраслевое решение официальными рекомендациями

За день до этого МИД и Минэкономразвития России выступили с совместным обращением. В нем гражданам России настоятельно посоветовали отказаться от поездок в шесть государств региона — Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию — до тех пор, пока обстановка не придет в норму. Компаниям, занимающимся организацией путешествий, поручили свернуть рекламу и продажи туров по этим направлениям.

По словам Артура Мурадяна, возглавляющего Space Travel и состоящего в правлении РСТ, ограничения на продажу турпутевок в страны Ближнего Востока выглядят вполне закономерными и своевременными. Ситуация в регионе накаляется, территории подвергаются атакам, и это напрямую касается мест отдыха россиян. В то же время эксперт выразил уверенность, что власти государств Персидского залива сумеют оперативно принять меры, чтобы путешественники вновь чувствовали себя в безопасности так же, как прежде.

Правовые последствия для туристов

Тот факт, что власти официально подтвердили существование опасности для путешественников в регионе, влечет за собой весомые юридические последствия. Заместитель главы РСТ Георгий Мохов разъяснил, что в соответствии с 14-й статьей Федерального закона «Об основах туристской деятельности», граждане, купившие туры в эти государства, вправе претендовать на возврат уплаченных средств в полном объеме. Также существует возможность перенести поездку или подобрать другое направление, зачтя в счет оплаты уже внесенную сумму.

Для туркомпаний сложившаяся ситуация оборачивается серьезными убытками. По оценкам экспертов, на зимний период страны Персидского залива, и особенно ОАЭ, приходилось до 30% всего выездного потока российских туристов. Март, апрель и майские праздники — пиковые месяцы для этого направления, и потеря значительной части сезона нанесет тяжелый удар по бизнесу.

По информации Ассоциации туроператоров России, на начало марта в Объединенных Арабских Эмиратах насчитывалось порядка 50 тысяч российских граждан, прибывших с туристическими целями. В Катаре их число оценивалось примерно в тысячу человек, в Омане — в 700, в Бахрейне — около 300.

