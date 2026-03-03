Удары США и Израиля по Ирану 28 февраля и ответные ракетные атаки Тегерана превратили Ближний Восток из безопасной гавани для российского капитала в зону турбулентности. «Инк» выяснил, что происходит с российскими инвестициями в недвижимость, туристическим бизнесом, логистическими цепочками, страхованием и сотрудниками компаний в регионе.

Недвижимость: рынок замер в ожидании

Россияне устойчиво входят в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ с 2022 года, а по данным брокеров, в 2025 году на долю российских инвесторов пришлось до 9% сделок. Большинство — в сегменте от $250 тыс. до $15 млн.

После начала эскалации 28 февраля рынок фактически приостановился. Брокеры сообщают о задержках сделок на месяцы: покупатели и девелоперы откладывают подписание контрактов, банки пересматривают условия ипотеки, инвесторы ждут стабилизации. Биржи Абу-Даби и Дубая закрывались 2–3 марта для предотвращения резкого падения котировок.

Прямого обрушения цен пока не зафиксировано. Однако аналитики предупреждают: если конфликт затянется, спрос на 350 тыс. объектов жилья, запланированных к сдаче в 2026–2027 годах, может оказаться под давлением, что способно скорректировать цены на 10–15%.

По словам Екатерины Алексейчук, коммерческого директора NF GROUP в Дубае, последние события пока не оказывают прямого влияния на рынок недвижимости ОАЭ.

«В Дубае и Абу-Даби не фиксируется панических настроений или резких ценовых корректировок. Рынок недвижимости, в отличие от туристического или нефтяного, в целом инерционен и реагирует прежде всего на фундаментальные макроэкономические факторы — ликвидность, структуру спроса, доступность финансирования и объем предложения», — рассказала она.

Потенциальное влияние на другие страны региона возможно только при существенном изменении инвестиционных потоков и макроэкономических условий.

Алексейчук добавила, что поведение инвесторов пока остается прежним.

«Сделки продолжаются в плановом режиме, инвестиционные решения принимаются в соответствии с ранее сформированными стратегиями. Инвесторы внимательно отслеживают развитие ситуации, однако их действия носят рациональный характер. В центре внимания — юридическая защищенность активов, страхование, стабильность финансовой инфраструктуры и долгосрочная ликвидность объектов», — подчеркнула собеседница «Инка».

Туризм: отмены рейсов и снижение спроса

По данным Минтранса России, после начала эскалации было отменено более сотни рейсов, часть туристов оказалась вынужденно задержана в ОАЭ. Похожая ситуация наблюдалась летом прошлого года, когда несколько тысяч россиян не могли вылететь из-за закрытия иранского воздушного пространства.

Ситуация повторяется, международные перевозчики приостановили полеты, аэропорты в эмиратах пострадали от иранских ударов и частично закрыты. Российские и арабские авиакомпании используют измененные маршруты в обход Ирана и Ирака, что увеличивает время полета и требует дополнительных дозаправок, сокращая число доступных рейсов.

В Российском союзе туриндустрии призвали туристов не отказываться от уже запланированных поездок, предполагая завершение острой фазы конфликта в краткосрочной перспективе. Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, глава компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что не видит смысла отменять поездки на дальние даты:

«По предыдущим конфликтам в регионе мы видели, что ситуация стабилизировалась достаточно быстро».

Он также добавил, что при нормализации обстановки может сработать эффект отложенного спроса.

Согласно закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ФЗ № 132-ФЗ), туроператор обязан вернуть деньги или предложить альтернативу, если тур не состоялся по независящим от туриста причинам. Военные действия и закрытие воздушного пространства могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы. При этом стандартные медицинские полисы для выезжающих за рубеж, как правило, не покрывают военные риски и теракты — для этого требуется отдельное расширение страхования.

Страхование и логистика: рост издержек и перестройка маршрутов

Для морских и авиаперевозок стандартные страховые полисы также исключают военные риски — они оформляются отдельным покрытием (war risk endorsement — «подтверждение военных рисков»). В текущей ситуации такой продукт либо временно недоступен, либо стоит 5–10% от стоимости груза вместо обычных 0,1–0,5%. Часть страховщиков ужесточила условия покрытия для стран Ближнего Востока или повысила страховые премии в несколько раз.

Логистические цепочки через регион испытывают серьезные перебои. Закрытие воздушного пространства Ирана, Ирака и ряда других стран привело к отмене более 1600 рейсов за три дня. Морские и воздушные перевозки требуют больше времени и ресурсов: дополнительные дозаправки снижают грузоподъемность самолетов, а изменение маршрутов увеличивает сроки доставки.

Для российского бизнеса это означает:

задержки доставки электроники, автокомпонентов, промтоваров из Азии (традиционно через Jebel Ali Port в Дубае — крупнейший хаб региона);

рост фрахтовых ставок на 5–10%;

невозможность использовать авиагрузы для срочных отправок — единственная альтернатива сухопутные коридоры через Турцию/Иран (но Иран сейчас недоступен) или прямые рейсы из Китая через Россию (дольше и дороже).

Впрочем, как рассказал «Инку» Никита Баранов, сооснователь и директор по стратегии группы компаний TLS GROUP, логисты пока не фиксируют существенного роста стоимости или сроков доставки.

«Грузы, которые планировались к доставке в или через регион Ближнего Востока, мы перенаправляем в альтернативные хабы — Египет, Турцию, Малайзию, Таиланд и другие страны. Клиентам, чьи грузы уже находятся в регионе, рекомендуем выждать несколько дней и оценить развитие ситуации», — пояснил он.

По его словам, ближайшая неделя станет показательной для отрасли.

«Часть грузов перенаправляем заранее. Несрочные поставки временно размещаем на хранение в ОАЭ и наблюдаем за развитием ситуации», — добавил Баранов.

Нефть и сырье: эффект геополитической премии

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: через него проходит около 20% глобального морского экспорта нефти и значительная доля СПГ. Любые риски для судоходства немедленно отражаются на рынках.

На фоне эскалации фьючерсы Brent выросли более чем на 13% и поднимались выше $82 за баррель. Аналитики обсуждают сценарии дальнейшего роста при сохранении перебоев поставок.

Для российских экспортеров это может означать:

увеличение экспортной выручки при сохранении контрактных поставок;

рост доходов транспортных и танкерных операторов;

перераспределение спроса со стороны стран Азии в пользу альтернативных поставщиков.

При этом отрасли, зависящие от топлива, сталкиваются с ростом издержек. Таким образом, эффект распределяется неравномерно: сырьевой экспорт получает краткосрочную поддержку, а транспорт и переработка — дополнительные риски.

Релокация и HR: сотрудники в зоне риска

По разным оценкам, в ОАЭ находятся от 30 до 50 тыс. граждан РФ, не считая краткосрочных деловых поездок. Консульские службы рекомендовали россиянам соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями. Однако официально никто к эвакуации так и не призвал.

Российское и эмиратское законодательство не предусматривает автоматических гарантий компенсаций при военных форс-мажорных обстоятельствах. Однако в рамках трудовых отношений работодатель обязан действовать добросовестно и обеспечивать безопасность сотрудников, где бы они ни работали. Трудовой договор может содержать статью о непредвиденных обстоятельствах, но она обычно освобождает работодателя от ответственности, а не обязывает эвакуировать персонал.

Что делать работодателю, у которого работники в отпуске или в командировке в ОАЭ?

Иван Бердинских, директор департамента юридического сопровождения кадровой компании «Адвирос», рекомендует:

зафиксировать статус сотрудника (командировка или отпуск);

при командировке компенсировать расходы на проживание и возвращение;

поддерживать письменную коммуникацию;

при необходимости оформить продление командировки приказом по форме Т-9;

не применять дисциплинарные взыскания к сотрудникам, задержавшимся по независящим от них причинам;

согласовать формат дальнейшей работы: удаленный режим, отпуск без сохранения заработной платы или иное изменение графика.

Важно, что форс-мажор (закрытие аэропортов, отмена рейсов) не освобождает работодателя от этих обязательств.

