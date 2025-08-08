Ассоциация блогеров и агентств (АБА) создала компенсационный фонд и механизм «Без аванса» для защиты участников рынка от неплатежей по рекламным контрактам. Об этом пишут «Известия». Инициатива запущена в ответ на системные проблемы, когда каждый пятый блогер в России терпит убытки из-за невыполнения обязательств агентствами или рекламодателями.

Unsplash

В АБА отметили, что фонд позволит крупным блогерам получать выплаты от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей при подтверждении задолженности.

Фонд доступен только членам АБА, а решения о компенсациях принимаются после проверки документов и подтверждения долга. В дальнейшем ассоциация через своих юристов будет взыскивать средства с недобросовестных контрагентов. Сооснователь АБА Максим Перлин пояснил, что система функционирует как гарантийный механизм внутри организации.

Президент АБА и CEO агентства Jami Lup Юлия Долгова подчеркнула, что фонд решает несколько задач одновременно: обеспечивает защиту блогерам, минимизирует риски для агентств и способствует развитию рынка через повышение ответственности и доверия. По ее словам, инициатива отвечает на давний запрос индустрии, где часто возникают кассовые разрывы из-за несоответствия условий оплаты между клиентами и исполнителями.

Эксперты оценивают ежегодные потери блогеров от неплатежей в сотни миллионов рублей. CEO агентства «Почва» Григорий Лапшаков в беседе с газетой указал, что около 80% рынка инфлюенс-маркетинга занимают надежные игроки, а проблемы чаще возникают в оставшихся 20% — среди мелких агентств и частных заказчиков.

Он предположил, что при емкости рынка в 55 млрд руб. в 2025 году потери могут достигать 110 млн руб., если в 1% спорных сделок происходят серьезные нарушения. Кроме того, Лапшаков упомянул «черный рынок» с теневыми нишами вроде криптовалют или казино, где убытки невозможно оценить из-за отсутствия договоров.

Эксперт по цифровым коммуникациям Ярослав Мешалкин добавил, что общие убытки могут быть еще выше, особенно для средних и малых блогеров, где риски максимальны. По его мнению, фонд устанавливает прецедент юридической защиты, способствуя саморегуляции отрасли на фоне кризиса доверия и роста недобросовестных практик.