Apple ускоряет разработку «умных» очков с искусственным интеллектом (ИИ), намереваясь выпустить их к концу 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания хочет составить конкуренцию Ray-Ban от Meta (признана в России экстремистской и запрещена), предложив более высокое качество.

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Очки, ранее имевшие кодовое название N50 и теперь являющиеся частью проекта N401, будут оснащены камерами, микрофонами и динамиками для звонков, музыки, перевода и навигации с помощью Siri. Ранее агентство сообщило, что Apple работает над специализированным чипом для смарт-очков.

При этом Apple отменила планы по выпуску часов с камерой, изначально намеченные на 2027 год, но продолжает разрабатывать AirPods с камерами, рассказали источники издания.

Это соответствует стремлению Apple к созданию устройств с ИИ, в которых она отстает от конкурентов. Например, OpenAI объявила о покупке стартапа io, созданного бывшим дизайнером iPhone Джони Айвом, за $6,4 млрд. Цель сделки укрепить аппаратное (hardware) направление компании Сэма Альтмана, чтобы выпустить свое ИИ-устройство.