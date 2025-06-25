ChatGPT от OpenAI набирает популярность среди корпоративных пользователей, подрывая позиции Microsoft Copilot. Об этом сообщает Bloomberg на основании бесед с более чем 20 клиентами и продавцами.

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Например, компания по производсту лекарств Amgen в 2024 году объявила о внедрении Copilot для 20 тыс. сотрудников, но в 2025 году перешла на ChatGPT, отметив его удобство для исследований и обобщения документов.

Microsoft инвестировала в OpenAI почти $14 млрд, но отношения осложняются на фоне намерений стартапа стать коммерческой компанией. OpenAI заключила сделки с конкурирующими облачными платформами и приобрела ИИ-стартап Windsurf, конкурирующий с GitHub Copilot. Microsoft, в свою очередь, разрабатывает собственные ИИ-модели и поддерживает другие стартапы.

Агентство пишет, что недавно OpenAI сообщила о 3 млн платных бизнес-пользователях, что на 50% больше, чем несколько месяцев. В это же время, по заявления Microsoft, Copilot используют 70% компаний из Fortune 500, а число платных пользователей утроилось за год.

Аналитик Gartner Джейсон Вонг назвал ситуацию «противостоянием», отметив, что многие компании тестируют оба продукта. Главный директор по данным и аналитике New York Life Insurance Дон Ву пояснил, что компания внедрила оба инструмента для 12 тыс. сотрудников, чтобы оценить их эффективность.

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ChatGPT лидирует благодаря знакомству пользователей с потребительской версией и более частым обновлениям, тогда как Copilot задерживает внедрение новых функций OpenAI из-за тестирования.

Стартап также представил гибкую ценовую модель, основанную на использовании, и предлагает скидки за покупку дополнительных ИИ-продуктов. Это может помочь ему выиграть в гонке, так как сейчас для корпоративных клиентов Copilot стоит $30 за пользователя, а ChatGPT Enterprise — $60.