Руководители OpenAI в последние недели обсуждали возможность обвинить Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства во время их сотрудничества. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Так разработчик ChatGPT хочет ослабить контроль Microsoft над своими продуктами и получить ее одобрение для преобразования в коммерческую компанию.

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Один из споров касается сделки по покупке OpenAI стартапа Windsurf за $3 млрд, разрабатывающего ИИ для программирования. По текущему соглашению Microsoft имеет доступ ко всей интеллектуальной собственности OpenAI, которая настаивает на ограничении корпорации к технологиям Windsurf.

Open AI также в целом пытается пересмотреть условия партнерства с Microsoft в связи с запланированной конверсией в коммерческую компанию. Без одобрения Microsoft стартап рискует потерять $20 млрд инвестиций.

По словам собеседников издания, в Open AI обвинение Microsoft в антиконкурентном поведении «считают крайним вариантом». Действия компании Сэма Альтмана могут включать обращение в федеральные регулирующие органы с просьбой проверить условия контракта на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства, а также проведение публичной кампании, отмечают источники.

Такой шаг поставит под угрозу шестилетнее сотрудничество между компаниями, которое считается одним из самых успешных в техиндустрии.

Партнерство началось в 2019 году с инвестиций Microsoft в $1 млрд. По контракту Microsoft эксклюзивно продает инструменты OpenAI через свое облако Azure и является основным поставщиком вычислительных мощностей, хотя в 2024 году корпорация разрешила OpenAI создать собственный дата-центр Stargate. Компании также стали конкурентами в сегментах чат-ботов и бизнес-ИИ.