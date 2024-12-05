Курс биткоина впервые превысил отметку в $100 тыс. Его стоимость растет благодаря обещаниям правительства США продвигать меры, связанные с упрощением регулирования этой валюты. Эксперты считают, что достижение исторического максимума говорит о зрелости криптовалют.

Биржа Binance сообщила, что курс биткоина составил $100,103 тыс., продемонстрировав рост на 4,29%. Об удорожании криптовалюты до $101,08 тыс. (+5,6%) заявил и сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам.

По данным поставщика данных CoinGecko, общая стоимость рынка криптовалют за год почти удвоилась и достигла рекордной отметки в $3,8 трлн.

В этом году стоимость биткоина выросла более чем вдвое и более чем на 50% за четыре недели с момента победы Дональда Трампа на выборах, в результате которой в Конгресс было избрано множество законодателей, поддерживающих криптовалюту.

В ноябре акции, связанные с криптовалютой, резко выросли примерно на 65%.

Трамп в сентябре представил новую криптовалютный проект World Liberty Financial. Илон Маск, его главный союзник, также является сторонником криптовалют.

Криптовалюты критикуют за объемы потребления энергии и киберпреступность. Кроме того, лежащей в ее основе технологии не удалось совершить революции в способах перемещения денег по всему миру.

Напомним, что 29 ноября в России был подписан закон, касающийся налогообложения доходов и расходов от майнинга, а также купли-продажи криптовалют. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.