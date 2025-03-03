Согласно «Индексу миллиардеров», который публикует агентство Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), состояние российских миллиардеров с начала 2025 года выросло на $7,764 млрд. Рейтинг существует с марта 2012 года, в него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Лидером среди россиян, входящих в рейтинг стал Владимир Потанин. Его состояние оценивается в $29,6 млрд. За текущий год Потанин заработал $1,77 млрд и занимает 61 место.

За ним следует Вагит Алекперов. Он занимает 72 строчку топ-500 с состоянием в $1,31 млрд. Андрей Мельниченко оказался на 99 месте ($20,7 млрд, +$463 млн).

С начала года акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $3,1 млрд. Таким образом, его состояние составило $16,3 млрд, а капитал президента «Норникеля» Владимира Потанина выросло на $1,77 млрд, до $29,6 млрд.

Наибольшие убытки понес бизнесмен Михаил Фридман (197 место). Он потерял $2,26 млрд, а его капитал снизился до $12,5 млрд. Чуть меньше ($2,03 млрд) потерял Владимир Лисин, который находится на 78 строчке.

Дмитрий Рыболовлев занял 238 строчку рейтинга ($11,2 млрд, +$261 млн). За ним, на 252-м месте расположился Павел Дуров. Его состояние оценивается в $11 млрд. Интересно, что за текущий год оно не изменилось.

Акционер «Альфа-Групп» Герман Хан с состоянием $8,31 млрд 365 место. За текущий год он заработал $344 млн. За ним на 405 строчке рейтинга расположился Роман Абрамович ($7,59 млрд, +$678 млн).

Последнее среди россиян место (452) занял Александр Абрамов. Его состояние оценивается в $6,88 млрд. В 2025 году оно увеличилось на $200 млн.

В 2024 году Татьяна Ким заняла 22-е место в рейтинге «125 миллиардеров России — 2024» по версии Forbes с состоянием в $7,4 млрд. Однако в сентябре американское издание Forbes объявило о снижении ее капитала до $4,1 млрд после объединения Wildberries с Russ.