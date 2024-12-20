Одна из основателей Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) прокомментировала в своем Telegram-канале решение Арбитражного суда Московской области, который отказался отменить передачу активов маркетплейса в ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ). Она заявила: «По-другому быть не могло».

Иск с требованием отмены подачи активов подал другой сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Он уже сообщил о том, что намерен обжаловать это решение.

«Арбитражный суд Московской области принял нашу сторону — отметила Ким. — По-другому быть не могло». Ким напомнила, что решение об объединении «было принято владельцами, в июле было зарегистрировано ООО “РВБ”», а в сентябре сделка получила одобрение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Что бы там ни говорил истец с 1%, знаю точно — правда и закон на моей стороне», — добавила она.

В октябре Владислав Бакальчук подал иск против ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяны Бакальчук, требуя признать недействительной передачу активов Wildberries в структуру «РВБ». Он оценил сумму «незаконно переданных активов» более чем в 350 млрд руб.

19 декабря Арбитражный суд Московской области отклонил иск Бакальчука, который раскритиковал это решение, назвав его «возмутительным» и «незаконным». Он заявил о намерении обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.

В то же время суд не поддержал иск Татьяны Ким, которая требовала взыскать с Бакальчука и генерального директора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова свыше 37 млрд руб. Этот иск, поданный в октябре, был связан с убытками, которые «ВБ Девелопмент» понесла из-за того, что Бакальчук не выполнил свои обязательства перед Wildberries.

В июне 2024 года было объявлено об объединении компаний Wildberries и Russ. 4 июля состоялась регистрация их совместного предприятия, OOO «РВБ». Учредителями стали ООО «Вайлдберриз», с долей 65% акций, и ООО «Стинн», которому досталось 35%. Бенефициарами «Стинн» являются братья Леван и Роберт Мирзояны.

Генеральным директором OOO «РВБ» назначили Роберта Мирзояна, который ранее занимал пост исполнительного директора Russ. В июле компания Wildberries передала новые доменные имена в совместное предприятие, а в августе – свои активы. В октябре активы в ООО «РВБ» передала Russ. Роспатент подтвердил переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries к новому объединению.

Бакальчук выступил против сделки. Согласно данным из ЕГРЮЛ, ему принадлежит 1% акций ООО «Вайлдберриз», тогда как остальные 99% принадлежат его жене Татьяне Ким.

В июле она заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака. В октябре Бакальчук объявил, что подал иск с требованием разделить совместно нажитое имущество пополам.

В 2024 году Татьяна Ким заняла 22-е место в рейтинге «125 миллиардеров России — 2024» по версии Forbes с состоянием в $7,4 млрд. Однако в сентябре американское издание Forbes объявило о снижении ее капитала до $4,1 млрд после объединения Wildberries с Russ. Тем не менее она по-прежнему остается самой богатой женщиной страны.

В России снимут фильм об истории создания Wildberries. В нем Владислав Бакальчук выступит одновременно автором идеи и продюсером и расскажет свою версию истории создания маркетплейса. Бюджет фильма оценивается в 200 млн руб. Имена актеров и режиссера пока неизвестны.