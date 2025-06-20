Основатель японской корпорации SoftBank Масаёси Сон планирует построить в Аризоне комплекс, сравнимый с китайским Шэньчжэнем, для производства ИИ-управляемых промышленных роботов и возвращения высокотехнологичного производства в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость проекта может достичь $1 трлн.

Фото: Масаёси Сон / Bloomberg

Проект, получивший кодовое название «Crystal Land» предполагает привлечение тайваньской TSMC, ключевого производителя ИИ-чипов для Nvidia. Однако роль TSMC пока не определена, а ее интерес к проекту не подтвержден, отмечает агентство. TSMC уже инвестирует $165 млрд в США и запустила производство на заводе в Аризоне.

SoftBank ведет переговоры с федеральными и местными властями США, включая министра торговли США Говарда Латника, о налоговых льготах для компаний, участвующих в проекте. Сон лично обсуждал проект с руководством южнокорейской Samsung и стартапами из портфеля SoftBank Vision Fund, включая Agile Robots, которые могут открыть производства в технопарке.

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Проект находится на ранней стадии, и его реализация зависит от поддержки администрации президента США Дональда Трампа и властей Аризоны. стоимость может достичь $1 трлн, но окончательный масштаб зависит от участия крупных технологических компаний. В случае успеха Сон рассматривает создание аналогичных парков по всей стране.

Параллельно SoftBank инвестирует $30 млрд в OpenAI, приобретает Ampere Computing за $6,5 млрд и участвует в проекте Stargate с OpenAI и Oracle, направленном на развитие дата-центров, пишет Bloomberg.