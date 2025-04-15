Министерство торговли США начало расследование в отношении импорта полупроводников и связанных с ними товаров, сообщает CNBC. Ведомство изучит «возможность увеличения производства полупроводников внутри страны», чтобы снизить зависимость от импорта, а также необходимость дополнительных торговых мер, включая пошлины, «для защиты национальной безопасности».

Фото: Unsplash

Расследование затронет широкий спектр товаров, в том числе компоненты микросхем, например кремниевые пластины, оборудование для производства чипов и «конечную продукцию, содержащую полупроводники».

Ранее американские власти объявили, что от «взаимных пошлин» США будут освобождены смартфоны, компьютеры и ряд других электронных устройств и их компонентов.

Однако в воскресенье, 13 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что введет новые пошлины на импортные полупроводники на следующей неделе, а некоторые компании получат послабления. В тот же день министр торговли Говард Лютник заявил, что отдельные пошлины на полупроводники и электронику будут введены «вероятно, через месяц или два».

Читать также Временные послабления для китайской электроники подходят к концу: Трамп настаивает на жестких мерах

Телеканал отмечает, что США сильно зависят от полупроводниковых технологий, импортируемых из Тайваня, Южной Кореи и Нидерландов.

Однако в течение нескольких лет Вашингтон проводит политику, направленную на то, чтобы перенести производство чипов на территорию США. Для этого еще в 2022 году был принят закон о выделении поддержки в $280 млрд на развитие производства полупроводников в стране.

Накануне компания Nvidia сообщила о планах в ближайшие четыре года построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта, инвестировав до $500 млрд.

В марте о вложении дополнительных $100 млрд в производство чипов в США также объявила тайваньская TSMC. В результате общая сумма инвестиций тайваньского производителя в строительство заводов на американской территории достигнет $165 млрд.