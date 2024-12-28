Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что выдало лицензию на коммерческий запуск ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin Джеффа Безоса. Министерство обороны США выбрало компанию, наряду со SpaceX Илона Маска и совместным предприятием Boeing и Lockheed United Launch Alliance, для участия в конкурсе на выполнение космических миссий по обеспечению национальной безопасности.

В июне Пентагон сделал первоначальный выбор в рамках программы стоимостью $5,6 млрд. В заявлении FAA говорится, что пятилетняя лицензия позволит Blue Origin осуществлять орбитальные полеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с посадкой многоразовой первой ступени New Glenn на баржу в Атлантическом океане.

Изначально планировалось, что в рамках дебютной миссии к Марсу до конца октября будет запущено два космических аппарата НАСА. Однако к тому времени разработка New Glenn еще не была завершена.

Вместо этого New Glenn запустит технологию, связанную с программой Blue Ring — направлением, которое предложит маневренные космические аппараты Пентагону.

Компания SpaceX опережает конкурентов по количеству запусков благодаря своей отчасти многоразовой ракете Falcon 9 и проводит испытания ракеты следующего поколения Starship, которая должна стать полностью многоразовой.

При этом Blue Origin с трудом выводит на рынок New Glenn. В декабре прошлого года компания обратилась к ветерану Amazon Дэйву Лимпу с просьбой помочь ускорить разработку ракеты.

Напомним, что по оценкам Илона Маска, запуск Starship на Марс может произойти в 2026 году. Это самый ранний срок для проведения экспедиции, учитывая положения орбит двух планет вокруг Солнца. SpaceX Starship представляет собой один из самых амбициозных проектов в области космических исследований.