SpaceX Starship представляет собой один из самых амбициозных проектов в области космических исследований. Спроектированная под руководством Илона Маска ракета Starship создана для того, чтобы облегчить человеческую жизнь за пределами Земли, включая миссии на Марс.

Starship высотой около 120 м — самая большая и мощная ракета, когда-либо созданная. Для сравнения, высота Falcon 9 составляет 70 м, а Saturn V — 110 м. Ракета состоит из двух ступеней: Super Heavy и Starship. При старте Super Heavy развивает тягу 7,5 млн кг с помощью 33 двигателей Raptor, позволяя выводить на низкую орбиту 100–150 тонн груза. Starship отличается от предыдущих моделей тем, что спроектирован как многоразовый, позволяя возвращать обе ступени на Землю для повторного использования.

Межпланетные путешествия стали важной частью миссии SpaceX с самого начала. Илон Маск в течении двух десятилетий говорил о создании ракеты тяжелого класса для перевозки больших грузов на орбиту Земли, Луну и дальше. В 2005 году он впервые начал обсуждать планы по строительству такой ракеты. Сейчас она известна как Starship, которая прошла множество этапов разработки и испытаний, включая успешный полет прототипа SN15 в мае 2021 года. Однако не обошлось и без неудач: несколько прототипов были разрушены в ходе испытаний, а несколько первых испытательных полетов в 2023 году завершились взрывами в воздухе.

Starship часто воспринимается как любимый проект миллиардера. Однако ни одна другая ракета не была полностью многоразовой, а те, что считались частично многоразовыми не могут сравниться с размером и мощностью Starship. Возможность запускать грузы в больших объемах открывает бесконечные возможности — при условии, что остальная часть отрасли сможет перейти на новый уровень.

Шестой тестовый полет запланирован на 18 ноября. В рамках этого испытания компания попытается повторить успех предыдущего испытательного полета, в том числе поймать ракету-носитель Super Heavy с помощью механических рук, которые выступают из стартовой башни. Кроме того, будут протестированы аппаратное и программное обеспечение.

Согласно последним оценкам Илона Маска, запуск Starship на Марс запланирован на 2026 год. Это самый ранний срок для проведения экспедиции, учитывая положения орбит двух планет вокруг Солнца. Тем не менее, неясно, успеет ли SpaceX подготовить ракету к такой долгой миссии, поскольку остаются значительные технические проблемы, которые необходимо решить.

Для того чтобы добраться до Марса и Луны, Starship должен будет заправляться с помощью специального танкера, который будет находиться на орбите. Дозаправку придется проводить несколько раз — по оценкам SpaceX, на орбиту потребуется запустить около 10 заправщиков.

По словам представителя NASA, в марте 2025 года SpaceX планирует протестировать передачу топлива с одного корабля Starship, находящегося на орбите, на другой. Это станет еще одним шагом к посадке звездолета без экипажа на Луне.