Социальная сеть Bluesky представила новые возможности ИИ-платформы Attie, с помощью которой пользователи смогут создавать собственные сайты, игры, викторины, опросы и даже небольшие социальные сети без навыков программирования.

Swello, Unsplash

О нововведении рассказал генеральный директор Bluesky Тони Шнайдер на конференции TechCrunch Disrupt 2026. По его словам, Attie позволит создавать цифровые проекты не только для себя, но и для друзей, сообществ и целых групп пользователей.

Изначально Attie была экспериментальным сервисом на базе искусственного интеллекта для создания персонализированных лент в соцсетях. Теперь платформа выходит за рамки этой функции и превращается в инструмент для разработки интерактивных проектов. Пользователи смогут подключать свои аккаунты Bluesky, а также использовать информацию из открытых профилей для создания новых продуктов.

Одна из главных особенностей Attie — возможность не только создавать проекты, но и находить для них аудиторию. По словам операционного директора Bluesky Роуз Ванг, многие ИИ-инструменты помогают быстро создавать приложения, однако их авторам по-прежнему сложно привлечь пользователей. Attie рассчитывает решить эту проблему благодаря интеграции с экосистемой Bluesky.

Созданные проекты будут работать на базе протокола ATProto, который используется Bluesky и другими децентрализованными социальными сервисами. Это позволит развивать не только отдельные приложения, но и целую сеть взаимосвязанных цифровых пространств.

Запуск Attie вписывается в стратегию Bluesky по расширению за пределы привычной социальной сети. Компания планирует активнее работать с разработчиками и сообществами, а также готовит поддержку приватных данных в ATProto — одну из наиболее востребованных функций среди разработчиков.

Сегодня у Bluesky около 47 млн зарегистрированных пользователей, однако компания сталкивается со снижением активности аудитории. Новые инструменты могут помочь привлечь пользователей за счет более разнообразных способов взаимодействия.

В Bluesky рассчитывают, что в будущем люди смогут создавать небольшие цифровые пространства для общения и совместных развлечений — от игр для друзей до тематических сообществ. Идея заключается в том, чтобы пользователям не приходилось каждый раз обращаться к огромной социальной сети: иногда достаточно создать собственное пространство для небольшой группы людей.

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