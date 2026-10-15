Основательница американского бренда украшений и аксессуаров Stella & Dot Джессика Херрин представила ИИ-платформу Marklo AI, которая помогает интернет-магазинам выбирать товары для продвижения и планировать рекламные кампании. Сервис анализирует продажи, товарные запасы и результаты прежних акций, чтобы предложить новые способы привлечения покупателей. Стартап также привлек $5 млн на развитие продукта.

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Как сообщает Crunchbase News, инвестиционный раунд возглавил венчурный фонд Forerunner. Помимо него, финансирование предоставили Freestyle Capital и частные инвесторы, среди которых были действующие руководители Shopify и бывшие руководители Klaviyo. Для Херрин это возвращение к венчурному финансированию: при развитии Stella & Dot она предпочитала опираться на прибыль собственного бизнеса, а не постоянно привлекать внешний капитал.

До запуска Marklo AI Джессика Херрин создала Stella & Dot — бренд украшений и аксессуаров, который за годы работы, по ее словам, продал товаров более чем на $2 млрд. Во время пандемии коронавируса продажи компании обвалились на 80%, после чего предпринимательница продала бизнес, а позднее выкупила обратно сам бренд. Этот опыт помог ей увидеть проблему, знакомую многим маркетинговым командам: сведения о продажах, покупателях, товарных запасах и рекламных кампаниях разбросаны по разным сервисам. Чтобы понять, какие товары стоит продвигать и когда запускать следующую акцию, сотрудникам приходится тратить время на сбор и сопоставление данных.

Marklo AI объединяет данные из разных бизнес-сервисов и на их основе предлагает брендам, какие товары стоит рекламировать, когда запускать акции и какие каналы продвижения использовать. По заявлению разработчиков, платформа учитывает не только продажи, складские остатки и результаты предыдущих кампаний, но и действия конкурентов и тренды в соцсетях. Например, Херрин рассказала, как система обнаружила популярный в социальных сетях цвет, нашла в ассортименте одного из магазинов сумку такого оттенка и предложила продвигать ее с помощью публикации, похожей на ранее успешную.

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По данным разработчиков, Marklo AI подключается к Shopify, Klaviyo, Attentive, Meta и Google, собирая сведения о продажах и продвижении в одном интерфейсе. На основе этих данных система составляет маркетинговые планы, готовит черновики рекламных материалов и помогает распределять задачи между сотрудниками. Например, платформа может объединить информацию о прошлых запусках товаров, акциях и продажах в единый календарь, чтобы маркетологи видели, какие кампании принесли результат. При этом окончательные решения остаются за людьми: сотрудники могут редактировать предложения ИИ, согласовывать материалы и распределять работу внутри команды.

Одним из первых примеров использования Marklo AI стал американский бренд кожаных изделий Latico Leathers. По словам Херрин, его маркетинговая команда смогла составить план рекламных кампаний на целый месяц всего за один день. Раньше на аналогичную работу уходила почти неделя: сотрудникам приходилось проводить встречи, собирать данные из таблиц и переключаться между пятью разными сервисами. Однако речь идет именно об экономии времени на планировании — данных о том, как использование платформы повлияло на продажи Latico Leathers, Crunchbase News не приводит.

По словам Херрин, на момент публикации платформу Marklo AI тестировали уже более 100 брендов, включая Away, Clare V., Monica + Andy, Maya Brenner и Latico Leathers. При этом стартап еще не начал получать выручку от своего продукта, несмотря на интерес со стороны компаний. Таким образом, участие крупных брендов в тестировании пока не говорит о том, что Marklo удалось превратить интерес к своей технологии в устойчивый коммерческий спрос.

Полученные $5 млн Marklo AI намерена потратить на дальнейшую разработку платформы, найм инженеров и расширение службы поддержки клиентов. Одновременно стартап открыл публичное бета-тестирование сервиса, предоставив новым пользователям возможность бесплатно опробовать его возможности. Запуск состоялся перед сезоном праздничных распродаж, когда интернет-магазины готовятся к «черной пятнице», киберпонедельнику и другим крупным акциям.

В дальнейшем Marklo AI планирует зарабатывать на ежемесячной подписке, а также взимать дополнительную плату в зависимости от интенсивности использования сервиса. Пока компании могут бесплатно подключиться к платформе и оценить ее возможности. Сама Херрин рассчитывает, что Marklo позволит небольшим брендам планировать рекламу и управлять маркетингом с той же эффективностью, что и крупные компании с многочисленными командами. Однако насколько рекомендации ИИ действительно помогают увеличивать продажи и прибыль клиентов, пока неизвестно: таких данных Crunchbase News не приводит.

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