Если вы думали, что утренние пробки — ваша главная проблема, то вы, возможно, не Джина Райнхарт. Австралийская миллиардерша решила поднять офисную логистику на новый уровень — буквально. План был прост: установить на крыше своей обновленной штаб-квартиры в городе Перт собственную вертолетную площадку. Но у администрации Перта на это взгляды оказались… более приземленными.

Freepik

Во вторник городской совет мягко, но уверенно сказал: «Джина, подождите-ка с вашим вертолетом». Официальная причина — потенциальные ограничения на будущее высотное строительство и шум, который может нарушать спокойствие жителей близлежащих районов. Неизвестно, проводились ли аудиотесты, но вывод администрация сделала уверенный: площадка — не вариант.

Лорд-мэр Брюс Рейнольдс постарался быть дипломатичным. Он признал, что вертолетная площадка могла бы придать Перту определенный шик — к примеру, важные бизнесмены и политики могли бы приземляться прямо в центр города.

«Заявитель, на мой взгляд, — выдающаяся австралийка, — сказал Рейнольдс на заседании совета. — Однако после тщательного изучения отчета и рассмотрения вопросов безопасности, технических и экологических вопросов я вынужден согласиться с администрацией относительно данного места».

В компании Райнхарт Hancock Prospecting ответили на решение. По словам представителей, Перт упустил шанс укрепить статус международного делового центра. И вообще, добавили в компании, в Нью-Йорке, Лондоне и Токио вертолетные площадки на крышах — обычная практика.

Джина Райнхарт получила управление семейной компанией Hancock Prospecting в 1992 году после смерти отца. В тот момент фирма была почти разорена, с огромными долгами и едва работающими активами. Под руководством Райнхарт бизнес был реструктурирован и переориентирован на разработку богатых железорудных месторождений — прежде всего во флагманский проект Roy Hill в регионе Пилбара. Вскоре на фоне глобального бума на железную руду, подстегнутого высоким спросом Китая, Roy Hill и другие активы компании начали приносить стабильно высокие прибыли. Впоследствии Hancock Prospecting диверсифицировала портфель, расширив инвестирование в редкоземельные и критические минералы, а также в агробизнес, уголь, нефть и газ.

Благодаря этим решениям, состояние Райнхарт выросло до уровня, позволяющего ей удерживать титул самой богатой гражданки Австралии. По данным Forbes на декабрь 2025 года, ее личное состояние оценивается в около $30,9 млрд.