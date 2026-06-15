Российские стартапы в сфере информационной безопасности в 2025 году увеличили совокупную выручку до 40,7 млрд руб., но темпы роста заметно снизились. По данным платформы CyberStage Matrix группы «Солар», прирост составил 15% против 37% двумя годами ранее. В 2023 году оборот таких компаний достигал 26 млрд руб., в 2024-м — 35,5 млрд руб. Сейчас в базе CyberStage Matrix насчитывается 203 разработчика ИБ-решений с годовой выручкой менее 1 млрд руб.

Вместе с замедлением рынка ухудшаются и финансовые показатели части участников сегмента. Доходы сократились у 32% компаний, а медианная рентабельность бизнеса снизилась с 21,4% до 12,5%. При этом около половины стартапов продолжают расти быстрее рынка, а 31% компаний показывает темпы роста более чем втрое выше средних по сегменту.

По оценке «Б1», общий объем российского рынка информационной безопасности в 2025 году достиг 341 млрд руб. Из этой суммы 238 млрд руб. пришлось на поставщиков программных и аппаратных решений.

Самой многочисленной категорией среди молодых ИБ-компаний остаются решения для управления кибербезопасностью. В этом направлении работают около 45 игроков, или 22% выборки. В сегменте защиты данных насчитывается порядка 40 компаний, еще 38 специализируются на защите инфраструктуры. Около 35 стартапов сосредоточены на Security Operations, 24 — на безопасности приложений, 16 — на управлении доступом. Облачная безопасность остается самым компактным направлением и насчитывает около пяти компаний.

Читайте также Хакеры начали активнее торговаться со своими жертвами в России после кибератак

Эксперты связывают расслоение рынка с завершением периода ажиотажного спроса, который возник после ухода иностранных вендоров. Компании, быстро выросшие на разовых волнах импортозамещения, столкнулись с усилением конкуренции и более жесткими требованиями заказчиков. Дополнительным фактором стала специфика корпоративных закупок. Многие крупные клиенты предпочитают покупать лицензии, а не подписки, из-за чего выручка становится менее предсказуемой, а поддерживать стабильный рост сложнее.

Участники рынка отмечают, что компании с подписной моделью чувствуют себя устойчивее. Регулярные платежи позволяют наращивать доходы за счет расширения клиентской базы и роста потребления услуг. При этом кибербезопасность остается одним из самых динамичных сегментов ИТ благодаря продолжающемуся импортозамещению, развитию технологий искусственного интеллекта и росту числа киберугроз.

По оценкам участников рынка, доля стартапов в российской отрасли информационной безопасности составляет не менее 17%. Если учитывать компании, которые уже преодолели отметку в 1 млрд руб. выручки, но сохраняют высокий потенциал роста, показатель может достигать 22%.

Эксперты ожидают, что рынок продолжит расширяться, но темпы роста станут более умеренными. Основными драйверами останутся цифровизация экономики, усиление регуляторных требований и увеличение числа кибератак. Одновременно вырастет значение эффективности бизнеса, специализации и способности работать с крупными корпоративными заказчиками. На рынке усилится консолидация, а часть игроков останется в узких нишах или станет объектом поглощений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.