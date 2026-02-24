Более 60% банкротств, оформленных в 2025 году, подпадали под категорию предотвратимых. Число россиян, официально признанных финансово несостоятельными, перешагнуло отметку в 568 тыс. — это на треть выше показателей 2024-го. Во многом такая динамика объясняется активностью фирм и юристов, для которых банкротство клиента является источником дохода.

Как отметили в Центробанке, сегмент урегулирования проблемных долгов наводнили сомнительные посредники — так называемые раздолжнители. Они дезориентируют клиентов заявлениями о неизбежном списании всех долгов и защите имущества, хотя объективных предпосылок для таких исходов не существует. Маркетинговая политика этих фирм строится на обещаниях, что с момента обращения взносы по займам можно не вносить.

Финансовый советник Алексей Родин привел данные: в среднем услуги псевдопомощников обходятся должникам в 200 тыс. руб. — иногда эта цифра оказывается выше суммы задолженности. Расплачиваются клиенты зачастую деньгами, полученными по новым кредитам, которые их заставляют брать.

В кредитных организациях («Сбер», ВТБ, «Дом. РФ», ПСБ, Новикомбанк) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств пришли к единому выводу: деятельность «раздолжнителей» внесла существенный вклад в статистику банкротств. Согласно данным ВТБ, свыше 90% банкротов пользовались поддержкой сторонних лиц, и в большинстве случаев речь шла именно о сомнительных посредниках. В «Дом. РФ» подчеркнули: более половины случаев несостоятельности можно было исключить при своевременном диалоге с банками и использовании реструктуризационных механизмов. В ВТБ этот показатель оценили в 70%.

Как сообщили в Объединенном кредитном бюро, статус несостоятельного должника минимум семь лет остается в кредитном досье, сокращая возможность получить новые займы до 3%. На ипотеку и автокредиты таким гражданам рассчитывать не приходится, а если банки и соглашаются на выдачу небольших сумм, то под высокий процент и на короткий срок. Ко всему прочему, у банкротов возникают проблемы с съемом жилья и трудоустройством, особенно если речь о вакансиях в финансовом секторе.

Специалисты Банка России советуют обращаться к кредиторам сразу после появления признаков возможных проблем с обслуживанием долга, поскольку на сегодняшний день финансовые организации располагают рядом инструментов поддержки заемщиков, включая кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризацию и рефинансирование. Кроме того, с 2023 года применяется механизм комплексного урегулирования, позволяющий банку клиента организовать взаимодействие со всеми кредиторами в тридцатидневный срок. На стадии обсуждения находится закон, закрепляющий обязательность этой практики.

Как полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова, действия «раздолжнителей» содержат признаки состава преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве, поскольку они вводят граждан в заблуждение относительно последствий банкротства. Инициировать уголовное преследование можно путем подачи заявления в правоохранительные органы. Кроме того, начал действовать закон, ограничивающий недобросовестную рекламу банкротных процедур, что лишает таких посредников основного способа привлечения клиентов.

