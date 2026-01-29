Анализ клиентов Фонда защиты должников за последние пять лет выявил несколько тенденций на рынке банкротства физических лиц. Специалисты организации, изучив данные 4300 обращений с 2020 по 2025 год, отметили, что средний возраст должника, инициирующего процедуру, снизился с 45 до 38–40 лет.

Emil Kalibradov/Unsplash

Этот сдвиг связан с тем, что молодые люди в возрасте 20–25 лет стали значительно чаще обращаться к списанию долгов, предпочитая не затягивать с решением финансовых проблем. Параллельно возросла и средняя сумма задолженности: если в 2020 году она составляла около 700 тыс. руб., то к 2025 году увеличилась до 1 млн 200 тыс.

Одновременно наблюдается рост доли клиентов, пострадавших от мошенников. За пять лет их число увеличилось более чем на 10%, достигнув 35% от всех обратившихся. Как отмечают в Фонде, значительную часть этой группы составляют пенсионеры, у которых ежемесячный платеж по кредиту нередко превышает размер пенсии, делая процедуру банкротства единственным выходом.

Еще одной тревожной тенденцией стал резкий рост случаев повторного банкротства. По данным организации, в 2020 году такие обращения были единичными, а к концу 2025 года их число выросло на 250%, и эта динамика, вероятно, сохранится в 2026 году.

Прочитайте также Более полумиллиона россиян признали банкротами в 2025 году

При этом в 2025 году каждый четвертый клиент Фонда проходил процедуру банкротства с ипотечным жильем. Законодательные изменения, принятые в 2024 году, упростили эту возможность, закрепив право на заключение мирового соглашения с банком в судебном порядке в рамках процесса банкротства.

Значительно изменилась и структура долгов. За пять лет широкое распространение онлайн-займов привело к тому, что у должников стало появляться до 50–70 микрозаймов одновременно, тогда как ранее максимальным считалось количество в 10–12 договоров.

Несмотря на рост долговой нагрузки и числа сложных случаев, в Фонде отмечают, что клиенты в целом стали лучше разбираться в экономических вопросах и спокойнее относиться к самой процедуре банкротства. Если раньше для многих она была источником стресса, то теперь ее все чаще воспринимают как инструмент защиты от проблем с коллекторами, арестами счетов и ограничениями на выезд.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.