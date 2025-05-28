Эксперты «Авито работа» и «Авито реклама» выяснили, что среди 2 тыс. опрошенных россиян подавляющее большинство (64%) признались, что задумывались о создании собственного бизнеса. Однако лишь каждый девятый (11%) смог воплотить эти планы в жизнь. Основными препятствиями стали страх начать (24%) и отсутствие четкого понимания первых шагов (29%).

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Финансовые ожидания будущих бизнесменов оказались довольно скромными. Треть респондентов (31%) рассчитывает уложиться в сумму до 100 тыс. руб., тогда как каждый пятый (20%) планирует инвестировать от 100 до 300 тыс. руб.

Более серьезные вложения от 300 до 500 тыс. руб. готовы сделать 13% опрошенных, а от 500 тыс. до 1 млн — 11%. Лишь небольшая часть (6%) рассматривает инвестиции свыше млн рублей. Средний размер стартового капитала составил 524711 руб.

Также исследователи выяснили, что мужчины демонстрируют большую готовность к серьезным вложениям по сравнению с женщинами. Возрастная статистика показывает, что наиболее предприимчивыми оказались россияне 25-34 лет — среди них 16% уже ведут собственное дело. В то же время старшее поколение (55-64 и 65+ лет) чаще предпочитает традиционную работу по найму или вообще не проявляет интереса к предпринимательству.

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Что касается выбора сфер деятельности, то безусловным лидером стала розничная торговля, которую выбрали 24% потенциальных предпринимателей. Значительный интерес вызывают творческие индустрии (15%), сфера красоты и здоровья (12%), общественное питание (12%) и сельское хозяйство (12%). Эти направления привлекают относительно небольшими стартовыми вложениями и возможностью быстрой окупаемости.

По словам директора по развитию «Авито работы» Романа Губанова, полученные данные подтверждают устойчивый тренд на предпринимательскую активность среди россиян. Он отметил, что выбранные сферы позволяют начинать бизнес с умеренными инвестициями, что делает их особенно привлекательными для стартаперов.