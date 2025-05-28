Российские предприниматели в сфере малого бизнеса получили по итогам конкурса финансовую поддержку в размере 100 млн руб. Это стало возможным благодаря инициативе Сбербанка, организовавшего ежегодную премию «Любимый малый бизнес», рассказали «Инк.» в пресс-службе банка.

Победителями федеральной стадии конкурса стали 100 проектов, каждый из которых получит 1 млн рублей на развитие. Еще десятке финалистов предоставлен сертификат отдыха на алтайском курорте «Манжерок».

Конкурс проводился в десяти категориях: сфера красоты, ресторанный бизнес, онлайн-продажи, розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, пищевое производство, гостиничный сектор, сельское хозяйство, спорт и образование. Всего поступило свыше 31 тыс. заявок.

Проекты выбирали в два этапа: сначала 11 региональных представительств банка определили лучшие стартапы, а затем жюри определяло 100 лучших проектов на федеральном уровне. Подведение итогов проводилось с учетом мнений экспертов и отзывов реальных потребителей. Организаторы изучили отзывы в открытых источниках и опросили более 7 тыс. потребителей.

В последние годы в России наблюдается активный рост числа малых предприятий, что свидетельствует о повышении роли малого бизнеса в экономике страны. Государственная поддержка, упрощение процедур регистрации и доступность кредитных ресурсов способствуют развитию предпринимательской активности, создавая условия для появления новых успешных проектов. Это подтверждает и Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, отмечая, что «число зарегистрированных субъектов малого бизнеса в стране увеличилось на 5% за последний год, а за прошлый квартал было зарегистрировано около 300 тыс. новых ИП и ООО». «Премию „Любимый малый бизнес“ мы создали как знак качества, чтобы поддержать лучших и рассказать о них всей стране», — добавил он.