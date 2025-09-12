Большинство россиян (66%) признались, что не доверили бы нейросетям свои личные переживания и секреты, пишет «Газета. Ru», ссылаясь на результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни». В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны.

Google Deepmind, Unsplash

Хотя 75% участников опроса поддержали идею использования ИИ в роли собеседника, многие относятся к ней настороженно. Главный барьер — недоверие, а 58% считают самой большой проблемой риск утраты живого человеческого общения.

Согласно исследованию, 21% россиян применяют нейросети в повседневной жизни несколько раз в неделю или чаще. Более половины (51%) обращаются к ним лишь изредка, а 28% вовсе не собираются применять ИИ.

Полностью доверяют беспристрастности и надежности технологии лишь 8% опрошенных. Для 41% такая откровенность кажется слишком рискованной, а четверть уверены, что машина в принципе не способна понять человеческие эмоции.

По словам опрошенных, больше всего тревожат не риски утечки данных или манипуляции сознанием, а социальные последствия. Почти половина (47%) уверены, что ИИ-компаньоны ослабляют навыки общения и снижают уровень эмпатии у людей.