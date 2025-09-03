Большинство россиян уже имели опыт общения с чат-ботами, показало исследование НАФИ, с которым ознакомился РБК. Более половины респондентов признались, что не всегда могут отличить диалог с человеком от разговора с искусственным интеллектом. Каждый третий отметил, что такие взаимодействия оставили у него негативное впечатление.

Growtika, Unsplash

Подавляющее большинство россиян (88%) уже имели опыт общения с чат-ботами и виртуальными ассистентами на базе искусственного интеллекта в приложениях и на сайтах компаний, следует из исследования НАФИ, в рамках которого опросили 6,2 тыс. человек старше 14 лет.

Каждый третий участник опроса (35%) признался, что такой опыт оказался для него негативным. Положительное впечатление чат-боты оставили у 33% респондентов, и эта доля снизилась по сравнению с прошлым годом (37%).

Исследование также показало, что чаще всего недовольство виртуальными собеседниками выражают мужчины (40% против 32% у женщин), а также россияне старше 45 лет.

Свыше половины участников опроса (57%) признавались, что сталкивались с трудностями при определении, ведут ли они диалог с человеком или с ботом. При этом 34% респондентов подобных проблем не испытывали.

Аналитики подчеркнули: чем менее «человечными» кажутся ответы системы и чем сложнее правила взаимодействия, тем выше вероятность негативной оценки сервиса.