Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» провели опрос среди тех, кто планирует приобрести новое жилье в ближайшие три года, и тех, кто уже купил квартиру в течение последних двух лет. Выяснилось, что 70,5% из будущих владельцев апартаментов, предпочитают недвижимость в строящемся доме, уже введенному в эксплуатацию. Но только, если цена сопоставима со стоимостью квартир на вторичном рынке.

Среди тех, кто планирует покупку квартиры, 56,6% рассматривают исключительно новостройки. Еще 20,5% рассматривают варианты как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом из тех, кто в последние два года уже совершил сделку, 48,6% приобрели квартиры в новых домах.

Из тех, кто еще выбирает жилье, 31,5% стремятся найти не просто квартиру в уже готовой новостройке, а жилье с ремонтом и мебелью от застройщика. Среди тех, кто совершил покупку недавно, вариант с отделкой и мебелью на первичном рынке выбрали 17,8%. А 27,9% в итоге купили жилье в новостройке под ремонт и с возможностью спроектировать его по своему вкусу.

Коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров сообщил, что проектов с опцией отделки под ключ от застройщика будет становиться меньше. Это связано с меняющимися условиями приобретения недвижимости и политикой регулятора.

При этом эксперт отметил, что для потенциальных покупателей квартиры с отделкой и меблировкой остаются экономически интересным вариантом, поэтому спрос на них будет оставаться стабильным.

В тоже время аналитики агентства недвижимости Est-a-Tet подсчитали, что в новостройках на протяжении последних лет увеличивается доля жилья без отделки. Так, если в 2021 году на столичном рынке без отделки продавалось 38% квартир, то в 2022 году их стало 42%, а в 2023 году — уже 49%.

К концу 2024 года доля таких предложений превысила половину. Сейчас без отделки продается 53% жилья в новостройках.

Напомним, что в 2024 году в крупнейших городах России было продано около 287,2 тыс. квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 25% меньше, чем в 2023 году. При этом годовой спад по разным городам колеблется в диапазоне от 13% до 46%.