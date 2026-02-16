Российский бизнес инвестирует в искусственный интеллект рекордные суммы, но реального эффекта эти вложения почти не приносят. В 2024 году компании направили на внедрение ИИ 90,3 млрд руб., однако лишь каждая 17-я организация реально использует нейросети в работе. Остальные продолжают обсуждать стратегии и запускать пилотные проекты, которые редко доходят до промышленной эксплуатации.

Immo Wegmann/Unsplash

Парадокс рынка в том, что индустрия научилась продавать будущее, но так и не научилась строить настоящее, считает CEO компании Napoleon IT Павел Подкорытов. Рынок растет на 25–40% ежегодно, а реальное проникновение технологии остается мизерным.



Главный тормоз внедрения — невозможность просчитать окупаемость. Эффект от предотвращенных ошибок, ускорения решений или повышения качества процессов не поддается точной оценке. В условиях высокой ключевой ставки бизнес перестал инвестировать в проекты с туманными перспективами.

По данным НИУ ВШЭ, более 60% компаний тратят на ИИ менее 1% цифрового бюджета. Этого слишком мало для системного эффекта, но слишком много для эксперимента. Технология оказалась в ловушке: слишком дорогая для игрушки и слишком сырая для стратегической инвестиции.



Пока менеджмент рисует дорожные карты, работники осваивают нейросети самостоятельно. Каждый четвертый специалист использует ИИ в рабочих задачах через личные аккаунты и публичные сервисы. Корпоративные инструменты при этом застряли в прошлом десятилетии.

Это не саботаж, а адаптация к системе, которая отстала от собственных пользователей. Бизнес получает двойной риск: утечки данных и потерю контроля над экспертизой. Но вместо системных решений компании продолжают обсуждать концепции цифровой трансформации.



Согласно статистике, более 80% ИИ-инициатив терпят неудачу. Это вдвое выше, чем среди классических IT-проектов. Причины стандартны: разрозненные данные, отсутствие интеграций, размытые метрики и непонимание, кто отвечает за результат.

Мировая практика подтверждает печальный тренд. Air Canada проиграла суд из-за чат-бота, придумавшего несуществующие правила возврата билетов. Samsung ограничила использование генеративного ИИ после утечек внутреннего кода. Microsoft столкнулась с падением акций из-за сомнений инвесторов в окупаемости вложений. Большие языковые модели пока умеют говорить, но без жесткой интеграции в бизнес-процессы они регулярно дают сбой.



В госсекторе ситуация еще контрастнее. Искусственный интеллект применяют около 2% организаций в сфере государственного управления. При этом создано почти 500 региональных IT-систем с элементами ИИ, а федеральный проект получил десятки миллиардов рублей финансирования.

Парадокс повторяется: масштаб инвестиций не превращается в системный эффект. Технология остается набором разрозненных решений, а не инструментом управления сложными социально-экономическими процессами. Потенциал колоссальный: 2% проникновения при триллионных бюджетах — настоящая возможность. Но пока государство воспринимает ИИ скорее как технологический атрибут модернизации, чем как основу управленческой модели.



Те самые 5,8% компаний, которые реально внедрили ИИ, делают ставку на прикладные задачи с измеримым результатом. Северсталь получила экономический эффект более 2 млрд руб. Норникель увеличил извлечение металлов на 2,5%, что принесло около $100 млн. Сбер за первое полугодие 2025-го заработал на генеративном ИИ почти 30 млрд руб. X5 выжала порядка 5 млрд из прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента.

Рынок голосует за решения с понятной отдачей: контроль качества, промышленная безопасность, предиктивная аналитика, оптимизация логистики.



Эксперты предлагают жесткие управленческие решения. Считать эффект до старта проекта. Прекращать пилоты, которые не идут в масштабирование. Строить архитектуру, а не коллекционировать разрозненные решения. Легализовать теневой ИИ, создав безопасные корпоративные инструменты. Инвестировать в людей, способных переводить бизнес-задачи на язык данных.

Через несколько лет рынок разделится на тех, кто встроил ИИ в ядро процессов, и тех, кто продолжит обсуждать стратегии. Вторых будет больше, но выигрывать будут первые.

