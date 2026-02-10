Широко распространенное представление о том, что искусственный интеллект освободит сотрудников от рутины и сократит рабочий день, может оказаться иллюзией. Новое исследование, опубликованное в Harvard Business Review, указывает на противоположный эффект: активное внедрение ИИ способно превратить компании в своего рода конвейеры по производству профессионального выгорания.

Nahrizul Kadri/Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли в течение восьми месяцев изучали, что происходит в технологической компании, где сотрудники начали активно использовать инструменты на основе искусственного интеллекта. Они провели более 40 глубинных интервью и обнаружили парадоксальную ситуацию: хотя руководство не повышало формальные требования, сотрудники сами стали брать на себя больше задач, потому что новые инструменты позволяли им справляться с большим объемом работы. Вместо сокращения времени на выполнение обязанностей рабочий день только удлинился.

«Вы думали, что, возможно, благодаря искусственному интеллекту вы станете продуктивнее и сэкономите время, сможете работать меньше. Но на самом деле вы не стали работать меньше. Вы работаете столько же или даже больше», — рассказал исследователям один из инженеров компании.

Подобные настроения находят отражение в профессиональных сообществах. Пользователи платформ вроде Hacker News также отмечают, что внедрение ИИ часто приводит к резкому росту ожиданий, увеличению стресса и необходимости работать сверхурочно.

Прочитайте также Эмоциональное выгорание стало реальностью для 48% россиян

Это наблюдение согласуется с результатами других исследований. Ранее эксперты установили, что разработчики, использовавшие инструменты на базе ИИ, тратили на задачи на 19% больше времени, хотя субъективно оценивали свою продуктивность на 20% выше. Еще один масштабный анализ, охвативший тысячи рабочих мест, показал, что ИИ принес лишь 3% экономии времени, не оказав существенного влияния на заработок или общее количество отработанных часов.

Авторы новой работы подчеркивают, что их выводы не отрицают способность искусственного интеллекта дополнять человеческий труд. Они обращают внимание на побочный эффект этого процесса: технология, помогающая делать больше, одновременно увеличивает ощущение усталости, способствует выгоранию и формирует у работников чувство постоянной вовлеченности в задачи. Бизнес, сделавший ставку на рост производительности как на универсальное решение, может столкнуться с новой проблемой благополучия своих сотрудников.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.