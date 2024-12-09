Акселератор «ВТБ» и «Акселератор ФРИИ» поделились с Inc. результатами масштабного исследования «ДНК финтеха». В анализе, охватывающем более 200 российских стартапов с выручкой до 500 млн руб. в год, раскрываются ключевые тренды, перспективы и вызовы рынка финтеха в 2024 году.

В 2023 году совокупная выручка 100 крупнейших российских финтех-компаний достигла 223,8 млрд руб., что на 20% выше, чем в 2022 году. За первое полугодие 2024 года она выросла еще на 15%.

Исследование показало, что в 2024 году лидерами по выручке являются платежные сервисы. При этом отмечается, что темпы их роста замедлились.

Следом по популярности идут проекты для управления бухгалтерским учетом для малого бизнеса, финансовые маркетплейсы и разработчики B2B-программного обеспечения.

Несмотря на рост выручки, инвестиции в финтех в России сократились. Так, общий объем венчурного капитала, направленного в стартапы, снизился до $6 млн в 2023 году. Однако количество сделок выросло, что свидетельствует о смещении фокуса инвесторов на проекты с более низким чеком.

В российской экосистеме финтех-стартапов доминируют проекты, ориентированные на B2B-сегмент. Более 80% игроков предлагают решения для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Это объясняется не только высоким спросом со стороны малого и среднего бизнеса, но и большей маржинальностью сделок.

Инвесторы также поддерживают этот тренд. В 2023 году 38% вложений пришлись именно на стартапы, создающие продукты для малого и среднего бизнеса, включая краудинвестинговые платформы и B2B-системы автоматизации.

Финтех остается в числе топ-5 самых привлекательных направлений для инвестиций. Ключевыми нишами здесь выступают краудлендинг, управление капиталом и ИИ-решения для финансов, которые задают вектор дальнейшего развития отрасли.

В целом российский финтех демонстрирует зрелость, о чем говорит рост выручки в ключевых сегментах и внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект и решения в области кибербезопасности.

Исследование показывает, что, несмотря на снижение венчурных инвестиций, российский рынок сохраняет динамику роста, а экосистема стартапов остается важным источником инноваций. ​

Напомним, что стартапы на основе искусственного интеллекта, развивающие сервисы для автомобилистов, поддержат StartupDrive. Акселерационная программа для российских технологических компаний из различных сфер пройдет в шестой раз.