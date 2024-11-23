Банки Венгрии, Китая, Германии, Казахстана, Катара и Таиланда перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Ранее ТАСС сообщал, что при попытке снять наличные в банкоматах Вьетнама, ОАЭ и Турции карта возвращается с уведомлением о некорректной операции.

По данным агентства, банкоматы выдают предупреждение о технической ошибке или сообщают, что карта не обслуживается. Речь идет в том числе и о корпоративных картах UnionPay от Газпромбанка.

«Коммерсантъ» сообщает, что в Германии карты UnionPay от Газпромбанка обслуживали Sparkasse и Deutsche Bank. В Астане не удается ни снять деньги с карты Газпромбанка, ни оплатить ей покупки. В Китае не удается снять деньги в банкомате ICBC.

Также стало известно, что на сайте кредитной организации больше нельзя оформить карту этой платежной системы. UnionPay — одна из крупнейших платежных систем в Китае, позволяющая оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира, говорится на сайте платежной системы.

21 ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и еще около 50 российских банков. Кредитная организация предупредила о том, что в этой связи клиенты могут столкнуться с проблемами в работе карт UnionPay за рубежом.

22 ноября Газпромбанк заявил, что отменяет снятие до 50 тыс. руб. без комиссии c кредитных карт UnionPay. Тариф за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка, а также банков-участников корпоративной сети и сторонних банков составит 5,9% и 590 руб.