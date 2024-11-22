Газпромбанк заявил, что с 26 ноября отменяет снятие до 50 тыс. руб. без комиссии c кредитных карт UnionPay. Тариф за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка, а также банков-участников корпоративной сети и сторонних банков составит 5,9% и 590 руб., сообщил «Интерфакс».

UnionPay — одна из крупнейших платежных систем в Китае, позволяющая оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира, говорится на сайте платежной системы.

Минфин США 21 ноября ввел санкции против полусотни российских банков, среди которых оказался и Газпромбанк. В кредитной организации заявили, что упоминание в санкционных списках не повлияет на ее работу. При этом они с помощью смс-рассылки предупредили клиентов, что с 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт Union Pay за рубежом и порекомендовали заранее снять наличные.

Примсоцбанк, который выпускал карты Union Pay, и тоже был включен в перечень, заявил, что санкции не повлияют на его работу с клиентами. Но при этом с сайта кредитной организации пропала возможность подать заявку на оформление карты Union Pay.

На сайте Газпромбанка пока такая возможность сохраняется. Также оформить карту Union Pay можно в Россельхозбанке.

«Санкции против Газпромбанка, — это сознательная попытка поставить в сложное положение ряд стран Центральной Европы. Это сознательная попытка поставить под угрозу безопасность в сфере энергетики некоторых государств Центральной Европы, — заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

22 ноября в Стамбуле он обсудит сложившуюся ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии. Также Сийярто анонсировал консультации со Словакией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Россия сможет найти способы расчетов за газ после введения санкций. По его словам, для поиска вариантов, «возможно, потребуется какое-то время».

Как сообщалось ранее, из-за санкционного давления со стороны регуляторов США и ЕС, завод китайской TPV Technology в Санкт-Петербурге прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов. TPV решил не рисковать, учитывая, что российский рынок не являлся для него основным. Эксперты считают, что долю этих брендов в России поделят между собой китайские Haier, Hisense и TCL.