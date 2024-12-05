Исследователи рекрутинговой платформы hh.ru выяснили, что более четверти россиян не хотят идти на корпоратив в преддверии Нового года. Среди причин — нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег. Большинство сотрудников предпочли бы вместо этого получить премию.

Исследователи сообщили, что 27% работников по разным причинам отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году. Из них 14% никогда не посещают подобные мероприятия.

6% респондентов считают, что сейчас не время для праздников, 2% поделились, что не хотят отмечать в присутствии руководства, а еще 5% участников опроса — с коллегами. Три четверти сотрудников все же стараются посещать новогодние корпоративы.

Чаще всего от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской и Тюменской областей, а также Башкирии. При этом жители Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей, а также Иркутска, как правило, ценят такую возможность.

Среди тех, кто хочет повеселиться на новогодних елках, больше всего оказалось топ-менеджеров (44%), юристов и бухгалтеров (по 41%). Также не против корпоративов работники сферы искусства и масс-медиа (40%).

Меньше всего хотят появляться на празднике сотрудники из сферы транспорта и логистики (38%). Рабочий персонал (36%), персонал производства (35%) и представители служб безопасности и строители (по 34%) чаще выступают против корпоративов.

При этом, 72% респондентов признались, что предпочли бы корпоративу дополнительную премию, если бы была такая возможность. Интересно, что два года назад таких сотрудников было на 14% больше.

Другое исследование показало, что новогодние корпоративы пройдут в половине российских компаний. Аналитики узнали, что алкоголь будет присутствовать на 88% мероприятий. При этом в каждой шестой компании заявили об ужесточении алкогольной политики и сокращении закупок алкоголя.