Новогодние корпоративы пройдут в половине российских компаний, сообщает «РБК Вино», ссылаясь на опрос hh.ru. Согласно результатам, алкоголь будет присутствовать на 88% мероприятий. Главным форматом вечеринок станет классическое застолье, на котором будет преобладать российское вино. При этом в каждой шестой компании заявили об ужесточении алкогольной политики и сокращении закупок алкоголя.

В опросе hh.ru приняли участие 400 компаний и 3,2 тыс. сотрудников. Результаты показали, что 49% компаний в этом году будут отмечать Новый год, 33% организаций решили отказаться от праздника, а 18% еще не приняли окончательное решение.

Организаторы мероприятий подтверждают, что количество корпоративов в этом году растет. Согласно заявлению пресс-службы «РБК Вино», был зафиксирован рост бронирований корпоративных новогодних мероприятий по сети Cosmos Hotel Group в среднем на 10%. В Ижевске и Новосибирске этот показатель достигает 15%. Они также отметили увеличение спроса на услуги кейтеринга и организации банкетов, в среднем на 7%.

Креативный директор MICE-агентства «Аэроклуб Тур» Александр Пилия заявил, что относительно прошлого года число новогодних корпоративов увеличилось на 10%. По его словам, если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то количество мероприятий выросло на 20%.

Опрос показал, что 68% компаний выбрали традиционное застолье, но и альтернативные варианты также пользуются популярностью. 28% организаций устраивают корпоративы с диджеем и музыкантами. 8% отдают предпочтение активному отдыху с выездом на природу и спортивными мероприятиями, такое же количество компаний решили отпраздновать Новый год в офисе.

Самыми непопулярными вариантами новогодних корпоративов стали «капустник» с художественными номерами сотрудников и лекции с приглашенными экспертами. Такой формат мероприятий выбрали 3% и 1% компаний соответственно.

По словам основателя и генерального директора event-агентства Moscow Event Романа Яковлева, классические застолья постепенно уступают место более инновационным форматам, таким как тимбилдинги, выездные мероприятия, воркшопы и квесты. Популярными становятся мероприятия, на которых акцент делается на активный досуг, развлечения и неформальное общение, такие как мастер-классы и интерактивные игры.

После пандемии у людей появился запрос на личное общение, они устали от онлайн-форматов. По словам Пилия, праздники часто стараются совместить с деловой программой. Он отметил, что в этом году был замечен новый тренд — объединение новогоднего корпоратива с деловой программой.

В этом случае в мероприятие входит дневная часть, когда обсуждаются итоги года и планы на будущее, а вечером команду ждет вечерняя программа с ведущим, диджеем и артистами. Это происходит в результате того, что компании хотят не только развлечь свою команду, но и с пользой провести время. Еще одной тенденцией стало расширение географии, приглашение на корпоративы сотрудников из региональных и зарубежных офисов.

Самой главной причиной для отказа от корпоративных праздников стала нехватка бюджета, так ответили 38% организаций. В 19% случаем респонденты ответили, что в их компаниях просто не принято отмечать Новый год.

16% участников опроса заявили, что не проводят корпоративы по решению руководства, а в 10% празднуют только руководители. Среди других, менее популярных причин — «некому заниматься организацией», «не нашли площадку» и «сотрудники высказались за отмену праздника».

Отмечается, что в 62% компаний нет каких-либо специальных правил поведения на корпоративах. Дресс-код присутствует в 7% организаций, а 6% заявили, что у них имеются формальные правила поведения на мероприятиях.

В результате того, что у большинства компаний отсутствуют правила, то нет и санкций за их нарушение. 73% опрошенных заявили, что не помнят случаев, когда корпоратив пошел не по плану. Об отсутствии наказаний заявили 56% участников опроса, 31% респондентов затруднились с ответом.

Только в 12% организаций предусмотрены санкции. Среди нарушений отмечались драки — 4% и интимная близость коллег — 2%. Самым популярным оказалось чрезмерное употребление алкоголя —17%.

Алкоголь остается обязательным атрибутом корпоративных мероприятий. Это подтвердили 88% компаний и 86% сотрудников. По словам Яковлева, несмотря на его популярность, политика компаний в этом вопросе меняется.

Многие организации начинают ограничивать или даже запрещать алкоголь, ориентируясь на создание безопасной и комфортной атмосферы, а также на здоровье сотрудников. Это связано с повышенным вниманием к вопросам здоровья и социальной ответственности.

Самым «корпоративным напитком» оказалось вино. О его наличии на новогоднем столе заявили 48% компаний и 53% работников. Более крепкий алкоголь — водка, коньяк, виски и джин — приветствуют 37% компаний и 39% работников.

На каждом десятом корпоративе будут коктейли, а на 7% — сидр и пиво. 40% организаций заявили, что будет представлен весь перечисленный алкоголь.

Для 37% компаний и работников страна производства алкогольной продукции на корпоративах не имеет большого значения. Столько же респондентов уверены, что алкогольные напитки будут как от российских производителей, так и импортные. По 18% организаций и сотрудников твердо заявляют о приверженности российской алкогольной продукции для закупок на корпоративы.

Опрос виноторговых компаний показал, что российские организации стараются экономить на алкоголе. Дарья Сологуб, директор по закупкам виноторговой компании Fort, отметила, что количество заказов алкоголя на корпоративные мероприятия снизилось в этом году примерно на 15% по сравнению с доковидным периодом.

По ее словам, чаще всего заказывают недорогие напитки. Среди игристых вин востребованы просекко и кава. В этом году также отмечается рост спроса на российские игристые вина. Что касается тихих вин, то предпочтение отдается белому вину — около 60% заказов, в то время как красное вино составляет 40%.

В компании LADOGA говорят, что спрос корпоративных клиентов остается достаточно консервативным: игристые вина, виски, коньяк, тихие вина, водка (в порядке убывания). Отмечается, что корпоративный покупатель остался в тех же бюджетах, что и в предыдущие годы. Преимущество отдается более экономичным позициям, позволяющим сохранить прежние ценовые рамки в условиях растущих цен.

Среди растущих категорий в компании назвали российское игристое вино — рост составил более 100%, а также российские джины, виски и ром. В Simple Group также сказали, что в структуре корпоративных заказов традиционно преобладают шампанское и игристые вина, крепкие напитки, а также вина из коллекции Fine & Rare. По их словам, в этом году тенденция сохранится.

О сокращении объемов закупки спиртного заявили в каждой шестой компании и почти столько же опрошенных работников. Половина организаций заявили, что никак не меняли правила. В том, что алкоголя на праздниках стало больше, признались только в 2% компаний и 3% работников.

Согласно данным опроса, 44% компаний и 38% работников считают, что спиртное помогает укреплять связи в коллективе и улучшать атмосферу корпоративных мероприятий. О том, что алкоголь портит атмосферу праздника, заявили только в 8% компаний и 9% работников.

Ранее эксперты сервиса бронирования отелей «Отелло» провели опрос, где и как россияне планируют встречать Новый год. Оказалось, что 19% респондентов еще не определились с планами. Самыми распространенными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Казань, Краснодарский край и Байкал.