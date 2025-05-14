Согласно совместному исследованию ассоциации «АПРИОРИ», Института развития интернета и юридической компании «ЭБР», проведенному при поддержке фонда «Сколково», свыше 50% отечественных разработчиков видеоигр заинтересованы в государственной помощи с продвижением своей продукции. Около 45% студий выразили потребность в грантах на разработку игр.

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Наиболее востребованными мерами поддержки, по данным опроса, стали помощь в продвижении (52,8%), налоговые льготы (47,2%) и грантовая поддержка разработки (45,1%). Менее популярными оказались льготное предоставление помещений и льготное кредитование, хотя около 30% респондентов все же отметили полезность первого варианта.

Особое внимание представители игровой индустрии уделяют вопросам экспорта. Многие разработчики подчеркивают необходимость субсидирования затрат на международное продвижение и рекламу, упрощения нормативных процедур для экспортной деятельности, а также содействия в установлении контактов с зарубежными партнерами и участии в международных отраслевых мероприятиях.

Информацию о существующих мерах государственной поддержки участники рынка получают преимущественно через профессиональные ассоциации, СМИ, сайты институтов развития, коллег и официальные порталы госорганов.

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Генеральный директор «АПРИОРИ» Александр Михеев отметил, что для динамичного развития игровой индустрии России требуется адресная поддержка, масштабы которой должны расти вместе с рынком.

Управляющий партнер ЮК «ЭБР» Александр Журавлев обратил внимание на наличие в России более 15 мер налоговой поддержки и других преференций для игровой отрасли, однако исследование выявило проблему информированности разработчиков об этих возможностях.

В опросе приняли участие 205 российских компаний — от небольших независимых студий до крупных разработчиков. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования системы поддержки игровой индустрии с учетом реальных потребностей ее участников.