Сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping провел исследование, в котором выяснил, по каким критериям россияне выбирают iPhone и как они относятся к кредитам на покупку смартфона от Apple. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Около 76,3% россиян пользуются iPhone. Более трети из них (38,4%) приобретают новую модель смартфона каждые два года. Один раз в три года это делает каждый четвертый пользователь. И примерно 22% опрошенных покупают новую версию ежегодно.

При этом более 84% россиян считают, что им не нужно покупать новую модель iPhone, когда выходит очередное обновление. По их мнению, различия между соседними версиями смартфона несущественны, поэтому они не видят смысла в приобретении почти такой же модели с незначительными улучшениями.

Примерно 70% опрошенных при выборе смартфона учитывают его бренд. Однако для 28,4% россиян именно этот фактор оказался самым значимым критерием при покупке. По сравнению с другими характеристиками гаджета, более трети в первую очередь смотрят на технические параметры. Около 20% опрошенных больше обращают внимание на цену смартфона. Самым незначительным фактором при выборе гаджета оказалось мнение родных и друзей.

48,3% россиян относятся к кредитам на покупку iPhone положительно, а 56,8% из них уже брали такой кредит. В то же время 83,3% опрошенных отметили, что если бы у них была возможность приобрести новую модель телефона от Apple без кредита, они бы предпочли оплатить покупку из собственных средств.

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