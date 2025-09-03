Опрос МТС AdTech показал, что большинство россиян позитивно относятся к нейросетям, а многие уже используют ИИ для личных целей и в работе. При этом, согласно исследованию, люди чаще пользуются им для развлечения, хотя многие ценят его помощь в повседневных задачах. Подробности — в распоряжении «Инка».

Appshunter Io, Unsplash

Сотрудники МТС AdTech опросили 2,5 тыс. родителей школьников разного возраста в августе 2025 года. Опрос показал, что 84% респондентов положительно относятся к нейросетям. При этом искусственный интеллект (ИИ) используют 71% опрошенных: 32% — для личных нужд, 29% — как для работы, так и для личного применения, а лишь 10% применяют нейросети только в профессиональной сфере.

Интерес к нейросетям продолжает расти. Среди пользователей ИИ 12% применяют его более двух лет, треть опрошенных — от года до двух лет. Новичков, использующих ИИ менее полугода, оказалось 59%. А 42% взаимодействуют с нейросетями ежедневно, 23% — раз в несколько дней, а 20% — несколько раз в неделю.

Хотя общество активно обсуждает возможность замены профессий нейросетями, россияне пока чаще используют искусственный интеллект для развлечений.

Для 79% опрошенных ИИ облегчает работу, но 93% считают его информативным и полезным для личных целей: 65% используют нейросети как замену поисковикам, 45% — для написания текстов, 41% создают картинки, аватары и видео. Каждый четвертый обращается к ИИ как к специалисту, а 21% просто беседуют с ним.

В профессиональной сфере 46% респондентов, применяющих ИИ, пишут с его помощью тексты, 23% ищут данные для решения задач, 21% создают креативы, баннеры, видео и иллюстрации. Кроме того, 20% автоматизируют проверку данных, а 18% используют ИИ для вычислений.

По словам заместителя гендиректора МТС AdTech Никиты Фомина, наблюдается растущий тренд использования нейросетей для развлечений, консультаций и общения. Это открывает новые возможности для рекламной индустрии в коммуникации с потребителями, где ИИ активно внедряется в маркетинг и клиентский сервис. Он отмечает, что создатели нейросетей делают их функциональными и эмпатичными: 36% респондентов считают ИИ человечным.