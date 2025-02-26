По данным нового анализа, более половины стран мира не планируют защищать 30% суши и моря в интересах природы, сообщает The Guardian. При этом, в конце 2022 года почти все страны подписали соглашение ООН, которое срабатывает раз в десятилетие, чтобы остановить разрушение экосистем Земли. Оно включало главную цель — защитить почти треть планеты для сохранения биоразнообразия к концу десятилетия — цель, известную как «30 на 30».

Пока лидеры стран собираются в Риме, чтобы завершить переговоры Cop16 по спасению природы, анализ планов стран, проведенный Carbon Brief и Guardian, показал, что многие страны не дотягивают до цели. Более половины либо обещают защитить менее 30% своей территории, либо не устанавливают количественную цель.

Из 137 стран, представивших план, 70 (51%) не включают предложения по защите 30% своих земель и морей, а 10 не дают ясного ответа, будут ли они это делать. Еще 61 страна до сих пор не представила никаких планов по достижению целей.

Хотя цель ООН является глобальной, размер стран, исключающих цель из своих планов, может поставить ее под угрозу. Вместе они представляют 34% Земли и включают в себя мегаразнообразные страны с большой концентрацией природы, такие как Мексика, Индонезия, Малайзия, Мексика, Перу, Филиппины, Южная Африка и Венесуэла.

Ученые утверждают, что для того, чтобы 30-процентный рубеж оказался эффективным средством замедления утраты природы, защиту необходимо сосредоточить на тех частях планеты, где биоразнообразие наиболее высоко.

Финляндия, малонаселенная страна с крупной лесной промышленностью, заявила, что все еще находится в процессе окончательного определения своих целей. При этом она заявила, что достижение цели «30 на 30» будет сложным. «Чтобы достичь этой цели, охраняемая территория на суше должна будет увеличиваться примерно на 700 тыс. гектаров в год», — сказал представитель.

Индонезия, одна из трех крупнейших стран с тропическими лесами на Земле, не представила процентный целевой показатель. Представитель правительства заявил, что рассматривает целевой показатель как глобальную цель, которая не должна возлагать «излишне тяжелое бремя» на страны.

«Управление биоразнообразием — непростая задача, необходимо поддерживать баланс экономических, социальных и экологических аспектов, особенно в таких развивающихся странах, как Индонезия», — заявили они.

Норвегия, страна с крупной рыболовной, нефтегазовой промышленностью, не включила морские районы в свою 30%-ную цель. Она заявила, что все еще работает над тем, какие морские районы будут считаться защищенными в соответствии с текущими определениями ООН, и уточнит их природоохранный статус после завершения процесса.

Результаты исследования усиливают опасения по поводу еще одного десятилетия международной неудачи в области охраны природы. Правительства никогда не достигали ни одной цели в истории соглашений ООН по биоразнообразию, и были предприняты серьезные усилия, чтобы это десятилетие стало иным.

На Cop16 в Кали в прошлом году переговоры закончились смятением и неразберихой после того, как у саммита не хватило времени для согласования важных элементов реализации соглашения этого десятилетия. Теперь пришлось созвать дополнительную встречу в Риме.

Брайан О’Доннелл, директор Campaign for Nature, заявил, что, по его мнению, страны не в состоянии выполнить глобальное обязательство в 30%. Он также добавил, что отсутствие амбиций связано с нехваткой финансирования со стороны богатых стран, чтобы помочь другим достичь этих целей, а также с отсутствием взаимодействия со стороны мировых лидеров.

«Давайте проясним: это не «желательная» цель — это необходимо, если мы хотим предотвратить вымирание десятков тысяч видов и сохранить те функции, которые предоставляет нетронутая природа, такие как опыление, фильтрация воды и воздуха, защита от штормов и предотвращение пандемий», — сказал он.

Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде, сказала, что данные мониторинга охраняемых территорий показывают, что прогресс происходит: Она отмечает, что 17,6% суши и 8,4% океана находятся под той или иной формой защиты, но нужно «гораздо больше».

«30×30 — это глобальная цель, и то, как страны ее реализуют на национальном уровне, будет отличаться в разных странах мира в зависимости от национальных обстоятельств. Цели должны помогать стимулировать действия, но не должны подрывать другие усилия по охране природы или рассматриваться изолированно, — сказала она. — Без защиты природы мы просто не сможем достичь наших целей в области климата и развития».

Ранее исследователи из Южной Кореи обнаружили, что при каждом повышении среднегодовой температуры воздуха на 1°C (по сравнению со средней температурой в период 1961–1990 годов из-за изменения климата) вероятность наличия умеренных симптомов депрессии увеличивалась на 13%. Они составили 14% для взрослых в возрасте от 19 до 40 лет и 15% для участников, которые жили в одном и том же мегаполисе в течение 20 лет или более.