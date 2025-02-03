Исследователи из Южной Кореи обнаружили, что при каждом повышении среднегодовой температуры воздуха на 1°C (по сравнению со средней температурой в период 1961–1990 годов из-за изменения климата) вероятность наличия умеренных симптомов депрессии увеличивалась на 13%. Они составили 14% для взрослых в возрасте от 19 до 40 лет и 15% для участников, которые жили в одном и том же мегаполисе в течение 20 лет или более.

Изменение климата — это продолжающееся глобальное явление, характеризующееся повышением температуры, сменой погодных условий и более частыми экстремальными погодными явлениями. Многие считают, что деятельность человека, в частности сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов, приводящие к увеличению выбросов парниковых газов, являются основными факторами этого изменения. Выбросы задерживают тепло в атмосфере Земли, вызывая глобальное потепление и нарушения в природных системах.

Оценки показывают, что средняя глобальная температура атмосферы в 2023 году была на 1,45°C выше доиндустриального уровня. Такое повышение может иметь неблагоприятные последствия как для физического, так и для психического здоровья. Например, кратковременное воздействие высоких температур или волн тепла приводит к тепловому стрессу. Однако гораздо меньше известно о том, как волны тепла влияют на психическое здоровье.

Автор исследования Хорим А. Хванг и его коллеги стремились изучить связь между ростом среднегодовых температур и распространенностью депрессии среди людей, живущих в Южной Корее. Они проанализировали данные Корейского ежегодного общенационального обследования здоровья населения, которое собирает данные о корейцах в возрасте 19 лет и старше. Сбор данных начинается 1 июля каждого года и включает участников из всех районов страны.

Данные, использованные в анализе, были получены от 219 тыс. человек, проживающих на материковой части Корейского полуострова (острова были исключены). Авторы разделили участников на сельские и городские группы и определили, были ли у них по крайней мере умеренные симптомы депрессии (оценка 10 или выше по шкале PHQ-9).

Они использовали данные Google Earth Engine (GEE) ERA5-Land Daily Aggregated и данные из базы Корейской метеорологической администрации, чтобы рассчитать, насколько изменилась температура каждого района Кореи по сравнению со средним показателем 1961–1990 годов.

Результаты показали, что в городских округах среднегодовая температура в 2021 году была на 1,2°C выше среднего значения за 1961–1990 годы. В сельских округах разницы не было — среднегодовая температура воздуха в этих районах составляла 11,9°C. Однако эти цифры не были одинаковыми во всех округах.

В некоторых из них изменения температуры были выше, в других — ниже. В округах, где среднегодовая температура была выше, вероятность наличия умеренных или более тяжелых симптомов депрессии была немного ниже (на 6% ниже на каждый 1°C повышения), чем в округах с более низкой среднегодовой температурой.

Однако чем больше температура повысилась в районе с момента базового периода, тем выше вероятность того, что у людей, живущих там, будут наблюдаться по крайней мере умеренные симптомы депрессии (на 13% выше при каждом повышении на 1°C). Связь была особенно выражена в городских районах, где увеличение шансов составило 22% при каждом повышении на 1°C.

«Это исследование показало, что увеличение разницы средних температур связано с повышением вероятности возникновения умеренных симптомов депрессии среди взрослых в возрасте 40 лет и моложе, проживающих в городских районах. Это исследование также показало, что увеличение разницы средних температур связано с повышением вероятности возникновения депрессивного настроения среди всех взрослых независимо от возрастной группы», — заключили авторы исследования.

Однако следует отметить, что дизайн этого исследования не позволяет делать причинно-следственные выводы из результатов. Хотя возможно, что погодные условия могут влиять на психическое здоровье, зарегистрированное повышение средней температуры было незначительным и наблюдалось только в городских районах. Вероятно, что другие факторы способствуют как увеличению симптомов депрессии, так и изменению температуры в городских районах.

Ранее в США одобрили назальный спрей на основе кетамина, который официально является первым и единственным доступным там самостоятельным средством лечения резистентной депрессии. В 2019 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) впервые одобрило препарат компании Johnson&Johnson под названием Spravato (эскетамин) для лечения некоторых случаев депрессии, но его разрешалось назначать только вместе с пероральными антидепрессантами.