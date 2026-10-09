ББолее трети российских компаний отказались от годовых премий сотрудникам, хотя еще в 2025 году выплачивали их. Forbes со ссылкой на исследование «Актион Бухгалтерии» сообщает, что такое решение приняли 36,2% из 1076 опрошенных работодателей. Всего выплачивать премии по итогам 2026 года не планируют 46,9% компаний. Еще 22,3% намерены поощрить весь коллектив, 10,4% — только часть сотрудников, а 20,4% пока не определились. Главными причинами отказа от выплат стали снижение прибыли, рост налоговой нагрузки и дорогие кредиты.

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Главным фактором при решении о годовых премиях остаются финансовые результаты бизнеса — их учитывают 56,9% опрошенных компаний. Еще 23% работодателей ориентируются на решения собственников или головных организаций, а для 8,8% определяющее значение имеют налоги и страховые взносы с премий. При этом все участники исследования выплачивали сотрудникам годовые вознаграждения в 2025 году, но теперь часть из них решила отказаться от этой практики.

Отказ от годовых премий эксперты связывают с ухудшением финансового положения бизнеса. Расходы компаний растут, кредиты остаются дорогими, а переложить дополнительные издержки на покупателей за счет повышения цен удается не всегда. В результате прибыльность снижается. Так, за январь-июль 2026 года сальдированная прибыль российских организаций — разница между прибылью прибыльных предприятий и убытками убыточных — сократилась на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил член генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин.

Дополнительную нагрузку на бизнес создали изменения налогового законодательства. С 2025 года основная ставка налога на прибыль увеличилась с 20 до 25%, а с начала 2026-го НДС вырос с 20 до 22%. Одновременно для компаний на упрощенной системе налогообложения порог годового дохода, позволяющий не платить НДС, снизился с 60 млн до 20 млн рублей. По словам председателя координационного совета АНО «Центр защиты бизнеса» Екатерины Авдеевой, ситуацию усугубляют дорогие кредиты, слабый спрос и задержки платежей со стороны контрагентов. В совокупности эти факторы оставляют работодателям меньше возможностей для выплаты дополнительных вознаграждений сотрудникам.

Сильнее всего сокращение премий может затронуть малый бизнес, у которого зачастую нет достаточных финансовых резервов для сохранения прежних выплат. Крупным компаниям проще адаптироваться к новым условиям благодаря более устойчивым системам мотивации сотрудников. В частности, они могут частично заменить годовые премии квартальными бонусами, оплатой обучения и другими способами поощрения, считает ведущий эксперт «Актион Бухгалтерии» Алла Старченко.

Однако экономия на премиях может обернуться для компаний потерей ценных сотрудников. Особенно высок такой риск в IT, финансовом секторе, инженерии, консалтинге и фармацевтике, где поиск и замена квалифицированных специалистов требуют значительных расходов. В результате увольнение ключевых работников может обойтись бизнесу дороже, чем сохранение бонусов. Чтобы избежать этого, работодатели могут отказаться от премирования всего коллектива и перейти к индивидуальным выплатам, размер которых будет зависеть от результатов конкретных сотрудников.

Если прибыль компаний не начнет восстанавливаться, отказ от годовых премий может постепенно превратиться из временной меры экономии в постоянную практику. При этом даже снижение ключевой ставки не обязательно облегчит положение работодателей: налоговая нагрузка и другие расходы продолжат давить на бизнес, предупреждает Екатерина Авдеева. В таких условиях компаниям придется решать, насколько далеко можно зайти в сокращении выплат, чтобы экономия не обернулась потерей сотрудников и дополнительными расходами на их замену.

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