С конца лета прошлого года, когда основная масса работников вернулась из отпусков, корпоративные соцпакеты заметно изменили структуру. Компании стали чаще включать в них полисы ДМС, фитнес-компенсации и услуги психологов. Такие данные получил SuperJob, опросив 1 тыс. работодателей из всех регионов страны в марте-апреле 2026 года.

Самым распространенным бонусом остается обучение за счет фирмы — его предоставляют 56% организаций. Подарки к праздникам и коллективные мероприятия оказались на второй строчке: их практикуют по 49% компаний. Материальную помощь в сложных ситуациях могут получить сотрудники 44% предприятий. Расходы на мобильную связь и интернет компенсируют 30% нанимателей, но обычно только определенным категориям персонала.

Добровольное медицинское страхование теперь оплачивает каждый четвертый работодатель (26%). По сравнению с августом 2025 года, когда SuperJob проводили предыдущий аналогичный опрос, показатель вырос на три процентных пункта. Одновременно увеличилась доля компаний, которые компенсируют занятия фитнесом (14%, плюс 4 п. п.), дают дополнительные дни отпуска (14%, плюс 2 п. п.), предоставляют льготные путевки (12%, плюс 2 п. п.) и организуют консультации психологов, юристов и финансистов (11%, плюс 3 п. п.).

Здоровье персонала становится зоной корпоративной ответственности. Работодатели не просто оплачивают лечение, но и пытаются влиять на образ жизни сотрудников, а также предотвращать эмоциональное выгорание.

Читайте также Российские работодатели ужесточают условия выплаты бонусов

Доля компаний, не дающих никаких дополнительных благ, за восемь месяцев снизилась с 9% до 8%. При этом число респондентов, затруднившихся с ответом, выросло до 3%.

Редкими остаются такие опции, как льготное кредитование (5%) и беспроцентные ссуды (6%). Служебный транспорт и бесплатное питание сохраняются примерно у 20% работодателей. А вот возможность покупать товары или услуги компании со скидкой потеряла популярность: сейчас она есть у 21% организаций против 28% в декабре 2024 года.

Опрос проводился в 199 населенных пунктах. Участниками стали менеджеры по персоналу и другие кадровые специалисты. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

