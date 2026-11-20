Диагностика болезни Альцгеймера может стать проще и доступнее. Американская компания C2N Diagnostics и японская LSI Medience заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы вывести на японский рынок анализ крови PrecivityAD2. Следующий этап — прохождение необходимых регуляторных процедур, после которых тест сможет стать доступен в японских медицинских учреждениях.

Yunus Tug, Unsplash

PrecivityAD2 позволяет оценить вероятность накопления в головном мозге амилоидных бляшек — одного из характерных признаков болезни Альцгеймера. Для этого достаточно обычного образца крови, в котором измеряют два биомаркера: соотношение двух форм белка амилоида-бета (Aβ42/40) и уровень фосфорилированного тау-белка (p-tau217), связанного с патологическими изменениями при болезни Альцгеймера.

Полученные данные объединяются в единый показатель, который помогает оценить вероятность наличия амилоидной патологии. Главное преимущество метода — возможность получить информацию о процессах, происходящих в мозге, без необходимости проводить ПЭТ-сканирование или брать спинномозговую жидкость с помощью люмбальной пункции.

Клиническая проверка теста охватила 1142 человека. Результаты анализа крови сравнивали с данными ПЭТ-сканирования мозга или исследования спинномозговой жидкости.

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Результаты показали, что положительная прогностическая ценность теста составила 97,6%. Это означает, что среди людей с положительным результатом у 97,6% действительно обнаруживалась амилоидная патология. Отрицательная прогностическая ценность составила 93,1%: у такого процента людей с отрицательным результатом патология действительно отсутствовала.

Еще у 17,3% участников результат оказался промежуточным — «вероятно положительным». В этой группе наличие амилоидной патологии подтвердилось в 77,3% случаев.

В США тест уже получил разрешение FDA. Он предназначен для пациентов старше 40 лет с признаками или симптомами когнитивных нарушений, которым требуется обследование на болезнь Альцгеймера или другие причины снижения когнитивных функций.

При этом важно понимать, что PrecivityAD2 не является самостоятельным инструментом для постановки диагноза и не предназначен для массового скрининга здоровых людей. Его результаты должны оцениваться врачом с учетом симптомов, клинической картины и данных других исследований.

Теперь партнеры намерены пройти необходимые процедуры для выхода теста на японский рынок. LSI Medience также планирует работать над получением страхового покрытия, чтобы сделать исследование доступнее для пациентов.

Появление подобных технологий особенно актуально на фоне старения населения. По оценкам, приведенным в материалах компаний, в 2025 году в Японии около 4,72 млн человек старше 65 лет жили с деменцией, а еще 5,64 млн имели легкие когнитивные нарушения.

Развитие анализов крови на биомаркеры болезни Альцгеймера может стать важным шагом к более доступной диагностике и своевременному выявлению патологических изменений. Это особенно важно сейчас, когда появляются препараты, способные замедлять развитие заболевания за счет воздействия на амилоидные бляшки.

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