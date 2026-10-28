Ученые обнаружили связь между уровнем гемоглобина в крови и риском развития деменции спустя годы. К такому выводу они пришли после 15-летнего наблюдения за более чем 316 тысячами взрослых. Оказалось, что деменция чаще развивалась как у людей с низким уровнем этого белка, так и у тех, у кого он был повышен.

Yunus Tug, Unsplash

Обычный анализ крови, который многие сдают во время планового медосмотра, может содержать подсказки о будущем здоровье мозга. К такому выводу пришли исследователи, которые наблюдали за состоянием более 316 тысяч взрослых жителей Южной Кореи на протяжении 15 лет.

Ученые обнаружили, что у людей с необычно низким или высоким уровнем гемоглобина деменция развивалась чаще, чем у участников с промежуточными показателями. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.

Гемоглобин — это белок красных кровяных клеток, который переносит кислород по организму. Его уровень обычно определяют в рамках общего анализа крови.

Низкий уровень гемоглобина может указывать на анемию, а повышенный — встречаться, например, при обезвоживании, курении и некоторых заболеваниях сердца или легких. Эти состояния могут отражать проблемы со здоровьем, которые также связаны с риском возрастных нарушений работы мозга.

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Чтобы изучить эту взаимосвязь, исследователи проанализировали медицинские данные 316 542 человек в возрасте от 40 лет. Участники прошли обследование в 2004−2005 годах, после чего ученые отслеживали новые диагнозы деменции до конца 2019 года.

По сравнению с участниками с промежуточными показателями гемоглобина, у людей с самыми низкими значениями риск развития деменции любого типа был на 16% выше. При самом высоком уровне гемоглобина этот показатель увеличивался на 7%.

Результаты также различались в зависимости от типа заболевания. У людей с самым низким уровнем гемоглобина риск болезни Альцгеймера был на 14% выше. В случае сосудистой деменции риск возрастал на 19% при самом низком и на 18% при самом высоком уровне гемоглобина.

Связь между показателями гемоглобина и сосудистой деменцией оказалась менее однозначной. Исследователи также отметили, что выявленные закономерности были более выраженными у женщин, чем у мужчин.

Деменция развивается постепенно, и изменения, связанные с ней, могут начинаться задолго до постановки диагноза. Поэтому ученые ищут доступные показатели, которые помогут лучше понять, кто может быть подвержен повышенному риску.

Гемоглобин представляет интерес именно потому, что его уровень уже проверяют в рамках обычных медицинских обследований. В перспективе такие данные могут дополнить оценку общего состояния здоровья и помочь исследователям изучить факторы, связанные с ухудшением когнитивных функций. Однако пока нельзя утверждать, что по одному анализу крови можно определить вероятность деменции у конкретного человека.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты не доказывают причинно-следственную связь. На них могли повлиять другие факторы, включая сопутствующие заболевания, особенности питания и общее состояние организма. Кроме того, изменения здоровья, предшествующие диагностике деменции, сами могут влиять на уровень гемоглобина.

Поэтому самостоятельно повышать или снижать уровень гемоглобина ради профилактики деменции не следует. Если анализ крови показывает отклонение от нормы, необходимо обсудить результат с врачом, который поможет установить причину и при необходимости назначит дополнительное обследование.

Для подтверждения результатов нужны дальнейшие исследования с участием людей из разных стран и социальных групп. Ученым также предстоит выяснить, сможет ли уровень гемоглобина улучшить существующие методы оценки риска деменции.

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