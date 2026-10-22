Ученые разработали датчик, который помогает выявлять признаки болезни Паркинсона по анализу крови примерно за 40 минут. В небольшом исследовании он отличал связанные с заболеванием биологические профили от контрольных с точностью 90,9%.

Yunus Tug, Unsplash

Исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) и Оксфордского университета создали транзисторный датчик для обнаружения биомаркеров болезни Паркинсона в крови. Устройство измеряет концентрацию трех форм альфа-синуклеина — белка, связанного с развитием заболевания.

Главная сложность заключается в том, что более 95% альфа-синуклеина в крови поступает из эритроцитов. Из-за этого обнаружить небольшое количество белка, связанного с нервными клетками, непросто. Новый датчик сначала выделяет внеклеточные везикулы — микроскопические структуры, которые клетки выделяют в окружающую среду, — а затем анализирует содержащиеся в них формы белка.

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В ходе слепого исследования ученые проверили метод на образцах 59 участников из исследовательской когорты Oxford Discovery. Среди них были люди с болезнью Паркинсона, здоровые добровольцы и участники с изолированным расстройством поведения во время фазы быстрого сна. Это расстройство связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

Датчик с точностью 90,9% отличал профили, связанные с заболеванием, от контрольных. Однако пока неизвестно, насколько часто метод ошибочно определяет болезнь у здоровых людей или, наоборот, не обнаруживает ее у пациентов. Исследование было небольшим и ретроспективным, поэтому полученные результаты еще предстоит подтвердить на более крупных группах участников.

Разработка может стать основой для более доступного выявления болезни Паркинсона на ранних стадиях, в том числе у людей с повышенным риском заболевания. Но пока датчик нельзя считать готовым клиническим тестом: для этого необходимы дополнительные исследования, которые подтвердят его точность и надежность в реальных медицинских условиях.

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