Экспериментальная комбинация препаратов, имитирующая некоторые эффекты нехватки кислорода, улучшила двигательную активность мышей с симптомами, похожими на болезнь Паркинсона. Исследование опубликовано в журнале PNAS. Однако пока рано говорить о применимости этого метода для лечения людей.

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Мозгу необходим постоянный приток кислорода, но его избыток относительно потребностей клеток тоже может стать проблемой. Ученые предполагают, что при нарушении работы митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии, — кислород может использоваться неправильно. Это создает дисбаланс, который может способствовать повреждению тканей.

Исследователи решили проверить, поможет ли уменьшение поступления кислорода снизить такие повреждения. Свой подход они назвали «гипоксией в таблетке»: препараты воспроизводят некоторые эффекты, которые возникают при дыхании воздухом с пониженным содержанием кислорода.

Как проходил эксперимент

В ходе исследования ученые вызвали у мышей накопление белка альфа-синуклеина, связанного с болезнью Паркинсона, введя его фибриллы в мозг животных. Через шесть недель, когда у мышей уже появились двигательные нарушения, им начали ежедневно давать экспериментальную комбинацию препаратов.

В нее вошли два соединения: GBT601, уменьшающее высвобождение кислорода из крови в ткани, и PT2399, ограничивающее компенсаторную реакцию организма, при которой увеличивается количество эритроцитов.

В течение следующих шести недель ученые оценивали состояние животных с помощью двигательных тестов. Мыши, получавшие лечение, быстрее спускались по шесту и дольше удерживались на крышке клетки. При этом состояние контрольных животных продолжало ухудшаться.

Комбинация препаратов также снизила избыточное содержание кислорода в мозге и уменьшила один из показателей повреждения жировой ткани. Однако улучшения тревожного поведения исследователи не обнаружили.

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Результаты оказались многообещающими, но не окончательными

Это не первое исследование подобного подхода. В работе 2025 года ученые показали, что постоянное дыхание воздухом с содержанием кислорода 11% — примерно вдвое ниже обычного уровня — также помогало мышам с симптомами, похожими на болезнь Паркинсона.

При этом улучшение двигательных функций не обязательно означает, что нервные клетки восстановились. В предыдущем исследовании у животных после лечения наблюдалось улучшение движений и предотвращение последующей потери нервных клеток, хотя накопление альфа-синуклеина сохранялось.

В новой работе ученые не представили данных о количестве дофаминовых нейронов — клеток, повреждение которых играет ключевую роль в развитии болезни Паркинсона. Поэтому пока нельзя утверждать, что экспериментальная комбинация защищает эти нейроны или останавливает развитие заболевания.

Исследователи также проверили препараты на мышах с двумя другими заболеваниями, связанными с нарушением работы клеток. В модели синдрома Ли средняя продолжительность жизни животных увеличилась с 62 до 158 дней. В модели атаксии Фридрейха лечение остановило дальнейшее ухудшение состояния, но не устранило уже существовавшие нарушения.

Несмотря на обнадеживающие результаты, искусственное снижение доступности кислорода может быть опасным. Ученым предстоит определить, насколько безопасен такой подход при длительном применении и какие побочные эффекты он может вызывать.

В ходе шестинедельного эксперимента исследователи не обнаружили у контрольных животных признаков увеличения показателей работы сердца, связанных с легочной гипертензией. Однако этого недостаточно, чтобы подтвердить долгосрочную безопасность терапии.

Авторы подчеркивают, что все полученные результаты пока относятся к доклиническим исследованиям на мышах. Прежде чем проверять эффективность и безопасность метода у людей, потребуются дополнительные эксперименты.

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