Согласно новому исследованию более трети арктическо-бореальной зоны (АБЗ), включая тундру, леса и водно-болотные угодья вокруг Полярного круга, выбрасывают углерод, а не поглощают его. Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых частях тропических лесов Амазонки.

В целом АБЗ по-прежнему считается поглотителем углерода, как это было на протяжении тысячелетий, рост глобальной температуры подвергает риску некоторые ключевые регионы. Необходим детальный мониторинг, чтобы понять, как обстоят дела в этих местах.

«Хотя мы обнаружили, что многие северные экосистемы по-прежнему действуют как поглотители углекислого газа, регионы-источники и пожары теперь сводят на нет большую часть этого чистого поглощения и обращают вспять давние тенденции», — говорит эколог Анна Вирккала из Woodwell Climate.

Исследователи обнаружили, что лесные пожары в АБЗ становятся более частыми и разрушительными. Статистика показывает, что если учитывать лесные пожары, то 40% арктическо-бореальные зоны выделили больше CO2, чем поглотили в период с 2001 по 2020 год по сравнению с 34%, когда лесные пожары не учитывались.

Эти цифры основаны на данных собранных с 200 станций мониторинга углерода, известных как сеть ABC Flux, а также на дополнительных полевых измерениях, метеорологической информации и компьютерном моделировании. Результаты меняются в зависимости от сезона.

Результаты меняются в зависимости от времени года. Летом углеродный резервуар АБЗ оказывает наибольшее влияние: зеленеет растительность и происходит больше фотосинтеза. Однако зимой необычно теплые температуры увеличивают количество почвы и органических веществ, подвергающихся воздействию воздуха, что означает большее выделение CO2, чем обычно.

«Такая изменчивость неудивительна, ведь Арктика — это не одно целое, а огромная территория с разнообразными экосистемами и климатическими условиями, — говорит эколог Сью Натали из Woodwell Climate. — И теперь у нас есть возможность отслеживать и картировать углеродные процессы с пространственным разрешением, которое позволяет понять, что происходит на земле».

В период исследования с 1990 по 2020 год ученые обнаружили, что АБЗ в среднем стала больше поглощать углерод, а не меньше. Это кажется хорошей новостью, но очаги изменчивости, особенно в тундровых регионах, имеют тенденцию к противоположному, как показали предыдущие исследования. Предполагается, что почти половина углерода, хранящегося в почве на планете, находится в этом регионе.

Чтобы составить представление об изменениях на планете, необходимо знать, как эти части АБЗ «вдыхают и выдыхают» в течение года, и как более теплая и зеленая Арктика может способствовать глобальным атмосферным изменениям.

«Подобные совместные усилия имеют решающее значение для понимания того, как меняющаяся сезонная динамика и модели нарушений могут иметь региональные и даже глобальные последствия», — говорит эколог Маргерит Мауриц из Техасского университета в Эль-Пасо.Ранее сообщалось, что к 2027 году в Арктике скорее всего не останется льда. Международная исследовательская группа, включая климатологов Александру Ян и Селин Хойзе, использовала компьютерные модели, чтобы предсказать, когда может наступить первый день без льда в самом северном океане. Это может существенно изменить экосистему и климат Земли.